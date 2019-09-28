KAĞITHANE'DE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEYEN ŞÜPHELİ KAMERADA 

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL()



Kağıthane'de kardeşlere silahlı saldırı düzenleyerek, birini öldüren diğer kardeşi ise ağır yaralayan şüphelilerden Sakıp A. Bağcılar'da yakalandı. Şüphelinin silahla ateş ederek kaçması kameralara yansıdı.



İlk olay Gültepe Mahallesi'nde geçen Temmuz ayında meydana geldi. Taksicilik yapan Akın Alakuş (50), bir kişi tarafından tabanca ile sırtından 5 kurşunla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından şüpheli olay yerinden kaçtı. İkinci olay ise bir ay sonra Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Akın Alakuş'un kardeşi Tarık Alakuş (45) Dernek Sokak üzerinde evine doğru giderken araç içinden açılan ateşte ağır yaralandı. Tarık Alakuş Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.





ÜVEY KARDEŞLERDEN BİRİ GECE KULÜBÜNDE YAKALANDI



Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıların üvey kardeşler Sakıp A. ve Ümit D. olduğunu belirledi. İki kardeşten birinin öldürülmesi diğerinin ise yaralanması olayına karıştığı tespit edilen Ümit D. 21 Eylül Cumartesi günü Kuruçeşme'de bir gece kulübünde polis ekiplerinin denetimi sırasında yakalanarak cezaevine gönderildi. Ümit D.'nin gasp, kasten adam yaralama ve hırsızlık suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi.





BİR KARDEŞE KURŞUN YAĞDIRAN DİĞER KARDEŞİ ÖLDÜREN ZANLI YAKALANDI



Ekipler diğer şüpheli olan Sakıp A.'nın Bağcılar'da olduğu tespit etti. Sakıp A. Bağcılar'da bir site içinde bulunan kafede 27 Eylül Cuma günü ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde 1 adet silah ve 2 adet şarjör çıktığı belirtildi. Sakıp A.'nın önceki yıllarda cinayet suçundan cezaevinde yattığı öğrenildi. Şüpheli Sakıp A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





ŞÜPHELİNİN ATEŞ EDEREK KAÇMASI KAMERADA



Öte yandan şüpheli Sakıp A.'nin silahlı saldırıdan sonra ateş ederek kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.