Kağıthane'de Ramazan etkinlikleri başlıyor

İSTANBUL, () - KAĞITHANE’de Ramazan etkinlikleri söyleşiler, dinletiler, geleneksel eğlenceler ve ilçenin mahallelerinde düzenlenecek toplu iftar programlarıyla başlıyor. Kağıthane Belediyesi bu Ramazan ayında tüm İstanbullulara hitap edecek bir dizi etkinlik programı tertipledi. Belediye tarafından mahallelere kurulacak iftar sofralarında onbinlerle buluşulacak, iftardan sonra Hasbahçe’de düzenlenecek programla da geleneksel Ramazan adet ve eğlenceleri yaşatılacak.

Bu Ramazan’da Hasbahçe’de Türkiye’nin yakından takip ettiği Nihat Hatipoğlu, Ömer Döngeloğlu, Engin Noyan ve Senai Demirci gibi isimler söyleşileri ile Kağıthanelilerle buluşacak. Söyleşilerin yanı sıra Şair Dursun Ali Erzincanlı en sevilen şiirlerini Hasbahçe’de seslendirirken, TV Programcısı Bekir Develi Ramazan Nağme adlı güldürü performansıyla ve Gölge Oyunu Ustası Suat Veral Hacivat Karagöz gösterisiyle Hasbahçe’de Ramazan’a renk katacak.

YARIŞMALAR VE KONSERLER DÜZENLENECEK

Ramazan ayında idrak edilen Kadir Gecesi ise bu yıl 31 Mayıs Cuma akşamı. Kadir Gecesi’ne özel Hasbahçe’de Fatih Cami İmamı Bünyamin Topçuoğlu ve Hırka-i Şerif Cami İmamı Hami Edis Kuran-ı Kerim tilavetiyle Ramazan’ın manevi iklimini yaşatacaklar. Çocukların da unutulmadığı ramazan programında orta oyunu, meddah, Karagöz-Hacivat, ateş gösterileri, palyaçolar ve maskotlar da yer alacak. Çocukların hafızalarına en güzel Ramazan eğlencelerini hediye edecek Kağıthane Belediyesi’nin düzenlediği yarışmalar ve çocuk şarkılarından oluşan konserler renkli anlara sahne olacak.

Hasbahçe Etkinlik Alanı’nda yarın da mülki erkan, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ve çeşitli kurum ve kuruluşlara özel iftar programı yapılacak. İftarın hemen sonrasındaysa yine aynı alanda sema gösterileri sergilenecek.

“TÜM İSTANBULLULARI HASBAHÇE’YE DAVET EDİYORUZ”

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, düzenledikleri Ramazan etkinliklerine İstanbulluları davet ederek, “Tüm Ramazan boyunca mahallelerimizde ve Hasbahçe’de birbirinden renkli ve anlamlı programlar tertipledik. Havası ve yeşilliğiyle İstanbul’un gözbebeği Hasbahçe’de bu yıl Ramazan’ı hemşehrilerimiz en güzel şekilde geçirecekler. Bilhassa çocuklarımıza Ramazan sevgisini kazandırmak ve hatıralarında hoş anılara yer açmak amacıyla; onlara özel eğlencelerimiz olacak. İlçemizdeki 82 adet ibadethanede rutin temizlik ve bakım çalışmalarını da tamamladık. İhtiyaç sahibi ailelerimize gerekli yardımlarımızı ulaştırdık. Duaların kabul olduğu, sağlıklı, huzurlu bir Ramazan ayı diliyor, tüm İstanbulluları bu Ramazan Hasbahçe’ye davet ediyoruz” dedi.

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