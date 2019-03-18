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Kağıthane'de otomobil bir anda alev topuna döndü

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul Kağıthane'de sabah saatlerinde bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler otomobilin tamamını sararken o anlar kameralara yansıdı.   Olay saat 00:30 sıralarında...

Kağıthane'de otomobil bir anda alev topuna döndü

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul
Kağıthane'de sabah saatlerinde bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler otomobilin tamamını sararken o anlar kameralara yansıdı.  

Olay saat 00:30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Çetinkaya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu bir vatandaşa ait olan 34 MP 0578 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm otomobili sardı.  İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, yanan aracın yanında bulunan bazı otomobillerde de hafif maddi hasar meydana geldi.  Yangının çıkış nedeni itfaiyenin yapacağı çalışmanın ardından belli olacak. 
(FOTOĞRAFLI)

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