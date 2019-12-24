Kağıthane'de koca dehşeti (1) 

KAĞITHANE'de barışmak için eşinin iş yerine gelen koca dehşet saçtı. Eşini üç el ateş ederek yaralayan koca hızla olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis yaya olarak kaçan kocayı arıyor.