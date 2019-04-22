Kağıthane'de çökme riski olan bina kontrollü olarak yıkılıyor

Ali AKSOYER/İSTANBUL -KAĞITHANE'de çöken binanın yanında bulunan ve çökme riski olan bina kontrollü olarak yıkılıyor.

Yahya Kemal Mahallesi, Akıncı Sokak üzerinde istinat duvarının yıkılmasıyla burada bulunan 4 katlı bina çökmüştü. Yan tarafta bulunan ve çökme tehlikesi geçiren 5 katlı bina da tahliye edildi. Tahliye edilen binanın saat 17.30'da kontrollü bir şekilde yıkımına başlandı.

