Kağıthane'de çöken binanın bulunduğu mahalle sakinleri konuştu

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,()-KAĞITHANE'de 4 katlı bir bina çökerken, yan tarafta bulunan 5 katlı binanın çökme tehlikesi devam ediyor. Çöken binanın çevresindeki 10 bina tahliye edildi.

Mahalle sakini Nuri Özmen, "Bizim bina da dahil müteahhit almak istedi, isteklerimizi kabul etmediği için biz vermedik. Orada en az 30 tan gecekondu vardı. Garibanlar bir şekilde ev sahibi olalım diye verdiler. Bu müteahhit 4 senedir kayıp. O binada en az 30 kişi oturuyordu. Ya gece olsaydı ne olacaktı. Aynı şekilde benim binam riskte. Hemen üstündeki binayı görmüşsünüzdür, o da riskte. Hepsi uçurumda birbirilerine dayalı zaten. Ben evde değildim, bütün kıymetli eşyalarım evde şu anda. Benim cebimde ya 100 lira, ya da 200 lira var, ne yiyip içeceğim ben. Ben de emekliyim, orayı kapatırlarsa, ya da yıkarlarsa ne yapacağım ben. Kiraya gideceğim, kim gelip el uzatacak bana. Sabah ben evden çıkarken yıkılan binanın sakinlerinin hepsi evlerindeydi." dedi.

Yıkılan binanın sakinlerinden Gülcihan Dulkadir ise, "Biz taziye için gitmiştik. Bir haber geldi, dediler ki, 'binanız yıkılıyor', biz geldiğimizde binamız yıkılmıştı. Çocuklar içerideydi, altı boşaldıktan sonra hemen binayı tahliye etmişler. Bina ses vermiş, Allah razı olsun komşular haber vermiş. Komşular kapıları çalıp, 'bina çöküyor' diye haber vermişler. Çıktıklarından sonra da bina göçüyor. Aşağıda hafriyat alınan yer 2 senedir boş, öylece duruyordu. Gittikçe toprak kayıyordu, binalar da toprakla beraber kayıyordu." diye konuştu.

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