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Kağıthane'de 13 aylık çocuk 6'ncı kattan düştü

KAĞITHANE'de, 13 aylık çocuk 6'ncı kattaki balkondan düşerek ağır yaralandı Olay, Hamidiye Mahallesi Safa Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 aylık Zümra Derebaşı, 7 katlı binanın 6'ncı katındaki...

Kağıthane'de 13 aylık çocuk 6'ncı kattan düştü
KAĞITHANE'de, 13 aylık çocuk 6'ncı kattaki balkondan düşerek ağır yaralandı
Olay, Hamidiye Mahallesi Safa Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 aylık Zümra Derebaşı, 7 katlı binanın 6'ncı katındaki dedesine ait dairenin balkonunda oynuyordu. Küçük çocuk balkon demirlerinin arasından aşağıya düştü. Küçük çocuk ağır yaralı halde yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Zümra Derebaşı, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan çocuğun yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi. Sokak sakinlerinden Halil  Işık, "Bir kişi kucağına alarak  hastaneye götürdü" diye konuştu.  
 
(FOTOĞRAF)

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