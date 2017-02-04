Kağıt koplayan Suriyeli kardeşler

Merkez Yüreğir İlçesi'nin Koza Mahallesi'nde kurdukları derme çatma çadırlarda kalan Suriyeli ailelerin çocukları para kazanabilmek için çalışıyor. Yaşıtları oyun parklarında zaman geçirirken 11 yaşındaki Muhammet, kardeşleri 6 yaşındaki Abdullah ile 3 yaşındaki Hamdullah Halit sokak sokak dolaşıyor. Görüntüsünün 3 katı büyüklüğündeki kağıt toplama arabasını çekmeye çalışan Suriyeli kardeşler atık ve çöpleri karıştırarak topladıkları atık kağıtları satarak günlük 10-15 lira kazanıyor.
Anne ve babalarının tarlaya çalışmaya gittiği için en küçük kardeşlerini çadırda tek bırakmayarak yanlarında gezdirdiklerini belirten Muhammet Halit, kağıt toplayarak geçimlerini sağladıklarını söyledi.
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