Kağıt koplayan Suriyeli kardeşler

ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçıp Adana'ya yerleşen Suriyeli 3 kardeş sokak sokak dolaşarak atık kağıt toplayıp kazandıkları 15 lira ile aile bütçesine katkı sağlıyorlar.Merkez Yüreğir İlçesi'nin Koza Mahallesi'nde kurdukları derme çatma çadırlarda kalan Suriyeli ailelerin çocukları para kazanabilmek için çalışıyor. Yaşıtları oyun parklarında zaman geçirirken 11 yaşındaki Muhammet, kardeşleri 6 yaşındaki Abdullah ile 3 yaşındaki Hamdullah Halit sokak sokak dolaşıyor. Görüntüsünün 3 katı büyüklüğündeki kağıt toplama arabasını çekmeye çalışan Suriyeli kardeşler atık ve çöpleri karıştırarak topladıkları atık kağıtları satarak günlük 10-15 lira kazanıyor.Anne ve babalarının tarlaya çalışmaya gittiği için en küçük kardeşlerini çadırda tek bırakmayarak yanlarında gezdirdiklerini belirten Muhammet Halit, kağıt toplayarak geçimlerini sağladıklarını söyledi.

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