Kafkasör Yaylası'nda Motosiklet Festivali

Adem GÜNGÖR/ARTVİN () - ARTVİN’in Kafkasör Yaylası'nda, Artvin Motosiklet Spor Kulübü tarafından 7'nci Motosiklet Festivali düzenlendi.

Kafkasör Yaylası'nda, İzmir, Ankara, İstanbul, Antalya, Çanakkale, Siirt, Elazığ, Samsun, Trabzon ve Rize illerinden gelen 250 dolayında motor tutkunu çadırlarda kamp kurdu. Motosiklet tutkunlarının kortej geçişiyle başlayan festival, Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelini ziyaretle sürdü. Buradan Kafkasör Yaylası'na çıkan motosiklet tutkunları çeşitli etkinlikler düzenledi.

Artvin Motosiklet Kulübü Basın Sözcüsü Ufuk Çelik, festivale katılımın üst seviyede olduğunu belirterek, "Festivalimize ülkemizin 7 bölgesinden 250 dolayında motosiklet tutkunu katıldı. Elazığ’dan, Siirt’ten, İstanbul’dan, Ankara’dan, Trabzon’dan, Antalya’dan hemen hemen Türkiye’nin pek çok ilinden katılım oldu. Amacımız dostluk, arkadaşlık ve kamp ortamında motor tutkunlarını bir araya getirmek. Bunun yanı sıra trafikte motosikletin motorlu araçlar arasında kabul görmemesi nedeniyle bu konuya dikkat çekmek istiyoruz. Motosikletinde trafikte var olduğunu anlatmaya çalışıyoruz” dedi.

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