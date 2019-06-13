Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Kafese alınan tarihi mozaik yabani otlardan görünmüyor

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), () - BURSA'nın İznik ilçesinde bulunan 1700 yıllık tarihi mozaiğin bakımsız hali tepki çekiyor. M.S. 4'üncü yüzyılda Bizans döneminde inşa edilen, daha önce dış cam kapısı ve buzlu cam takılan pencereleri...

Kafese alınan tarihi mozaik yabani otlardan görünmüyor

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), () - BURSA'nın İznik ilçesinde bulunan 1700 yıllık tarihi mozaiğin bakımsız hali tepki çekiyor.
M.S. 4'üncü yüzyılda Bizans döneminde inşa edilen, daha önce dış cam kapısı ve buzlu cam takılan pencereleri ile gündeme gelen İznik'teki Ayasofya Orhan Camii'nin yanı başındaki mozaiğin bakımsız hali görenlerin tepkisini çekiyor. Koruma amacıyla demir kafesle kapatılan 1700 yıllık mozaiği yerinde inceleyen ve duruma tepki gösteren hat sanatçısı Mecit Arslan, 'Şapel' olarak adlandırılan bölümde demir kafesle çevrilen taban mozaiğinin üzerinin yabani otlarla kaplandığı ayrıca hava şartları nedeniyle tahribata uğradığını söyledi. Arslan, "Vaziyet ortada, 1700 yıllık mozağin üzerinde otlar bitmiş. İznik, 4 medeniyete başkentlik yapmış bir yer. Böyle önemli bir eserin yanında bu güzel mozaiklerimiz varken temizlenmesi lazım ama temizlenmemiş. Yetkilileri göreve davet ediyoruz'' dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328