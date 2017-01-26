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 Kafe işletmecisinden 'askıda döner' uygulaması

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), () - ANTALYA'nın Demre İlçesi'nde kafe işletmecisi Tolga Akpak, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'askıda döner' uygulaması başlattı. Demre'de kafe işletmecisi Tolga Akpak, daha önce sosyal medyada ve basında...

 Kafe işletmecisinden 'askıda döner' uygulaması

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), () - ANTALYA'nın Demre İlçesi'nde kafe işletmecisi Tolga Akpak, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'askıda döner' uygulaması başlattı.
Demre'de kafe işletmecisi Tolga Akpak, daha önce sosyal medyada ve basında gördüğü sosyal sorumluluk projelerinden etkilenerek, kendi uygulamasını başlatma kararı aldı. 'Kimse aç kalmasın, ihtiyacı olan askıdan alsın' sloganıyla harekete geçen Akpak, 'askıda döner' uygulamasını hayata geçirdi. Bir haftadır uygulanan proje müşterilerden de ilgi gördü. Proje kapsamında müşteriler, 6 lira karşılığında döner ve ayrandan oluşan menüyü satın alıyor. İşletmenin dışına asılan tabelada kaç askıda döner olduğu belirtiliyor. İşletmeye başvuran ihtiyaç sahipleri de askıda döner uygulamasından yararlanabiliyor.
Kafenin işletmecisi Tolga Akpak, "Bu uygulamanın tüm esnaf arkadaşlarıma örnek olmasını diliyorum. Yoğun ilgi var. Herkes takdir ediyor. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.
Askıda döner uygulamasına katkı sağlayanlardan Burak Can Coşkun, "Arkadaşımız çok güzel bir uygulama yapıyor. Bu uygulamanın diğer işletmelere de örnek olmasını diliyorum" dedi.
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