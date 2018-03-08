Kafaoğlu: Türkiye 2023-2053 ve 2071 hedeflerine kadınlarla ulaşacaktır

BALIKESİR, ()-BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ancak kadınlarla ulaşabileceğini belirterek “Kadınlar bizim başımızın tacıdır. Kadın elinin değdiği her şey güzel oluyor. Onun içindir ki çalışan ve üreten kadınlar ile beraber Türkiye inşallah 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşacaktır” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen kahvaltılı toplantıda Balıkesir’in, STK’ları, ilçe belediye başkanlarının eşleri, muhtarlar, Balıkesir basınında görev yapan bayan basın mensupları bir araya geldi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun eşi Didar Kafaoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona, Başkan Zekai Kafaoğlu’nun yanı sıra televizyonların tanınan ve sevilen isimlerinden verdiği yemek tarifleri ile ün yapan Emine Beder de katıldı.

“KADIN İSTERSE BİR ELİYLE BEŞİĞİ, DİĞER ELİYLE DÜNYAYI SALLAR”

Toplantının açış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun eşi Didar Kafaoğlu konuşmasında şöyle dedi: "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, oldukça zengin bir katılımla bir araya geldik.Kadın isterse bir eliyle beşiği, diğer eliyle dünyayı sallar. Öyle değil mi? Anadolu’da çocuklarına ana, kocalarına eş oldukları gibi vatan mücadelesinde de kahramanlardır. Nene Hatunlar, Nilüfer Hatunlar, Ayşe Bacılardır. Kahraman şehitlerimiz Fethi Sekin, Ömer Halisdemir, Yarbay Songül Yakut gibi daha nice kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi doğuran annelerdir.Kısacası kadın annedir, abladır, eştir ve her şeyden önemlisi rahmetli halk ozanımız Neşet Ertaş’ın dediği gibi “Kadınlar insandır, erkekler insanoğludur.Tüm şehit analarının ellerinden öpüyor, eşlerinin acılarını paylaşıyor, sınır ötesi harekatta bulunan askerlerimizin tüm ailelerine şükranlarımı sunuyor, bundan sonra da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün Suriye’deki, Filistin’deki, Kudüs’teki, Arakan’daki ve tüm mazlum coğrafyada bulunan gözü yaşlı çaresiz kadınlarımıza umut olmasını diliyorum. Gününüzü kutluyorum.”

“KADINA ŞİDDET SON BULSUN”

Günün konukları arasında yer alan televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden Emine Beder ise “Dünya kadınlar gününüz kutlu olsun. Aramızda bulunan şehit annelerinin ve eşlerinin kadınlar gününü özelikle kutluyorum. Milat olsun inşallah. İnşallah bir daha kadına şiddeti asla görmeyelim. Çocukların istismar edildiği bir dünyada olmak istemiyoruz.Bu bizim ülkemizde olmamalı. Bu bizim insanımıza hiç yakışmıyor" dedi.

“TÜRKİYE 2023, 2053 VE 2071 HEDEFLERİNE ANCAK KADINLARLA ULAŞACAKTIR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, 8 Mart Kadınlar Günü’nün sadece bir gün kutlanacak bir gün olmadığına dikkati çekerek; Türk kadınının sadece bir gün değil, yılın 365 gününde anılması, korunması, baş üstünde taç edilmesi gerektiğini söyledi.

Bugünün sembolik olarak dikkatlerin üzerine çekilmesi için belirlenen bir gün olduğunun altını çizen Başkan Zekai Kafaoğlu,“Kadınlar bizim her şeyimiz. Kadınların olmadığı bir dünya tasavvur edemiyorum. Kadının elinin değdiği işler hep güzel oluyor. Kadınların olaylara bakışı, yaklaşımı ve sorunların çözümünde gösterdiği o şefkati biz erkekler gösteremiyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz” dedi.

Çalışan ve üreten kadınlar ile beraber Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşacağını belirten Başkan Kafaoğlu, şunları söyledi:“Her erkeğin arkasında mutlaka bir bayan vardır. Onu doğuran bir anne vardır. Bütün yöneticilerimizin de öyledir. Peygamber efendimizin mübarek annelerini, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde hanımı,Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın annesini ve ahirete intikal eden bütün annelerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum. Türk kadını hep erkeğinin yanında yer almıştır. Onunla beraber bu ülkenin savunmasında yer almıştır. Nene hatunları, Fatma bacıları asla unutamayız.”

ANNELERE KARANFİL

Konuşmaların ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve eşi Didar Kafaoğlu, günün konuğu Emine Beder’e ve salonda bulunan kadınlara karanfil dağıttı. Başkan Kafaoğlu ve eşi Didar Kafaoğlu, etkinliğe katılan annesi Havva Kafaoğlu’nun elini öperek kendisine çiçek taktim ettiler.

ZÜBEYDE HANIM ANITINA ÇELENK

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun eşi Didar Kafaoğlu ve beraberinde ilçe belediye başkanlarının eşleri, STK temsilcileri ile birlikte Kurtdereli Spor Salonu önündeki Zübeyde Hanım anıtına giderek çelenk bıraktılar.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanımefendi’nin anıtına çelenk bırakan Didar Kafaoğlu, burada vatandaşlar ile de sohbet ederken; bayanların Kadınlar Günü'nü de kutladı.

(FOTOĞRAF)