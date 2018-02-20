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Kadroya alınmayan işçiler, AK Parti İl binası önünde eylem yaptı

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nde taşeron firmaya bağlı olarak çalışan işçiler, kadroya alınmayarak kendilerine haksızlık yapıldığını belirterek, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nın önünde eylem yaptı. Kocaeli Büyükşehir...

Kadroya alınmayan işçiler, AK Parti İl binası önünde eylem yaptı
KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nde taşeron firmaya bağlı olarak çalışan işçiler, kadroya alınmayarak kendilerine haksızlık yapıldığını belirterek, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nın önünde eylem yaptı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde taşeron firmaya bağlı olarak çalışan işçiler bugün kadroya alınanlar arasında isimlerini göremeyince, akşam saatlerinde AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı binası önünde toplandı. Kadroya alınmayarak kendilerine haksızlık yapıldığını iddia eden işçiler, tepki gösterdi. Yaklaşık 150 işçi, 'İşçiyiz haklıyız, kadro hakkımız' diye slogan attı. İşçiler, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ile görüştü.
İşçilerle görüştükten sonra açıklamada bulunan Şemsettin Ceyhan, "Hem büyükşehir belediye başkanımızla hem de milletvekillerimizle konuyu müzakere edip Ankara'da il başkanları toplantısına gittiğimizde orada başbakanımıza ve cumhurbaşkanımıza konunun anlatılmasında aracılık edeceğimizi ifade ettik. Arkadaşlar da anlayışla karşıladılar. Küçük bir yanlış anlaşılma var. Şu anda kaç işçi var sayıyı tam bilmiyorum. Fakat bu arkadaşlarımızın hiçbirinin yarın işiyle alakalı bir sıkıntısı yok. Yani biz kadroya giremedik, işsiz mi kaldık, evimize ekmek götüremeyeceğiz gibi kardeşlerimizin bir sıkıntısı olmasın. Burada temel sıkıntımız belediyenin kadrosuna geçmemekle alakalı" dedi.

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