Kadirli'de 2'nci Offroad Şenlikleri düzenlendi

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), () - OSMANİYE'nin Kadirli İlçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Offroad Şenlikleri'ne 27 kentten 100 araç katıldı.

Kadirli İlçe Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Offroad Şenlikleri, Topraktepe Köyü'nde yapıldı. Offroad şenliklerine Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Bozgedik ile birlikte binlerce izleyici katıldı. Yarışmaları Kadirli Kaymakamı Muhittin Pamuk ve Belediye Başkanı Ömer Tarhan birlikte başlattı. Pilotlar, çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Çamura saplanan, rampa ve çukurdan çıkamayan araçlar, vinç yardımı ile kurtarıldı. Araçlar, 1600 metrelik parkuru tamamlamak için kıyasıya yarıştı. 4 klasmanda mücadele eden bir birinden özel araçlar parkurlarda zor durumda kaldı. Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, yarışların kaza yaşanmadan tamamlandığını söyledi. Tarhan, şöyle dedi:

"Bu yıl 2'ncisini düzenlediğimiz Offroad Şenlikleri'ne 27 ilden yaklaşık 100 araç ve 200 sporcu katıldı. Bununla beraber kulüp bazlı çok sayıda vatandaşımız ilçemize gelerek Offroad şenliklerine katıldılar. Offroad sporu son yılların en gözde sporlarından birisidir. Halkımız da bu spora ilgi gittikçe artıyor. Biz Kadirli Belediyesi olarak kazasız belasız bir şenliği geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şenliğimize katılan tüm sporcu ve misafirleri tebrik ediyorum."

1650 TL'LİK ARAÇLA YARIŞTI

Kilisli Remzi Yırtıcı'nın bin 650 TL'ye mal ederek yaptığı araç şenliğe damgasını vurdu. Kendi olanakları ile tasarlayıp yaptığı aracı ile yarışmalara katıldığını söyleyen Remzi Yırtıcı, Yaşadığım heyecanı ancak kalbime dokunduğunuzda hissedebilirsiniz. Benim heyecanımı yaşayabilmek için parkura gelip yarışmak gerekiyor. Bu heyecan anlatılmaz yaşanır. Aracı kendim yaptım. Araca 1650 lira masraf ederek yaptım. 1650 lira ile ben bu zevki yaşıyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI