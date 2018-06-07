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Kadirli'de 15 bin kişilik iftar

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen 'Geleneksel Andırın Caddesi İftarı' etkinliğine yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Kadirli Belediyesi tarafından Andırın Caddesi'ndeki organize edilen iftar yemeğine Kadirli...

Kadirli'de 15 bin kişilik iftar
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen 'Geleneksel Andırın Caddesi İftarı' etkinliğine yaklaşık 15 bin kişi katıldı.
Kadirli Belediyesi tarafından Andırın Caddesi'ndeki organize edilen iftar yemeğine Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı. Kuran Tilaveti ile başlayan iftar programında konuşan Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, Ramazan ayının manevi hazzını birlikte yaşamaktan mutlu olduğunu söyledi. Ramazan'ın paylaşmak ve samimiyet olduğunu belirten Başkan Tarhan, şöyle konuştu:
"Ramazan ayında böyle güzel bir kalabalıkla buluşarak iftar açmak, hepimiz için ayrı bir onurdur. Bugün burada Ramazan'ın manevi duygusunu paylaşmanın ve dayanışmanın birlik ve beraberliğin en güzel örneğini yaşıyoruz. Ramazan ayı boyunca Kadirli'de 7 yıldan bu yana sosyal dayanışmanın bir örneği olan büyük sokak iftarında bir araya geliyoruz. Ramazan ayında aşevimizde günlük 3 bin kişiye 3 çeşit yemek veriyoruz. Bunun yanında aş evimize gelemeyen vatandaşlarımızın evlerine, ekiplerimiz yemeklerini ulaştırıyor. Allah birlik ve beraberliğimizi daim kılsın." 

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