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Kadırga Yaylası'nda üstü açık camide namaz kılındı

TRABZON- Gümüşhane sınırında bin 800 rakımlı Kadırga Yaylası'nda yer alan üzeri açık çift minareli camide, yeni yayla sezonunun ilk cuma namazı kılındı. Gümüşhane-Trabzon sınırında yer alan bin 800 rakımlı Kadırga Yaylası'ndaki...

Kadırga Yaylası'nda üstü açık camide namaz kılındı
TRABZON- Gümüşhane sınırında bin 800 rakımlı Kadırga Yaylası'nda yer alan üzeri açık çift minareli camide, yeni yayla sezonunun ilk cuma namazı kılındı.
Gümüşhane-Trabzon sınırında yer alan bin 800 rakımlı Kadırga Yaylası'ndaki 557 yıllık üstü açık çevresi 1,5 metrelik taş duvarla çevrili çift minareli camide, yüzyıllardır insanlar, açık havada çimenler üzerinde ibadet ediyor. Yaz mevsiminin gelmesi ve yayla sezonun başlamasıyla Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'den yaylaya göçen çok sayıda kişi, Kadırga Yaylası açık camisinde her hafta cuma günü bir araya gelerek namaz kılıyor. Bu yıl da bayram tatili nedeniyle camiye gelen ziyaretçiler, cuma namazını üstü açık camide kılarak, yüzyıllık geleneği sürdürdü. 

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