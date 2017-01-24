Kadir ve Kemal Doğulu, babalarını toprağa verdi

MERSİN, () - OYUNCU Kadir Doğulu ile modacı Kemal Doğulu kardeşlerin kalp krizinden yaşamını yitiren babaları Rasim Doğulu'nun cenazesi Mersin'de toprağa verildi.

Mersin'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Rasim Doğulu'nun cenazesi Güneykent Mezarlığı'na getirildi. Kadir ve Kemal Doğulu kardeşlerin de katıldığı cenaze törenin ardından Rasim Doğulu'nun cenazesi toprağa verildi. Babalarını gözyaşları ile uğurlayan Doğulu kardeşler, cenazenin toprağa verilmesinin ardından taziyeleri kabul etti.