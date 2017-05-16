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Kadir Topbaş'tan "İstanbul 1453" dergisi açıklaması

İdris TİFTİKCİ /İSTANBUL,() İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İBB Kültür A.Ş. tarafından çıkarılan 1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi'nde yayınlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı belirtilen fotoğrafla...

Kadir Topbaş'tan "İstanbul 1453" dergisi açıklaması

İdris TİFTİKCİ /İSTANBUL,() İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İBB Kültür A.Ş. tarafından çıkarılan 1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi'nde yayınlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı belirtilen fotoğrafla ilgili açıklama yaptı.

Topbaş, "Maalesef çok üzücü  bir olay olarak gördüm. Üzüntüm şudur ki 2004 göreve başladığımdan bu güne zaman zaman, son dönemlerde ise belediye ve şahsım üzerine ciddi bir provokasyon var. Hedefe konulduk anlamak mümkün değil. Dergide gördüğümüz bu olay yenilir yutulur bu olay değil. Tamamen adilik ve ahlaksızlık. Tabiki suç duyurusunda bulunularak gereği yapılacak, iş akitlerini feshedip dergiyi kapattık" dedi.


 

"BİR YERLERDEN BUNLAR TEZGAHLANIYOR" 

Kadir Topbaş, "Geçtiğimiz günlerde de 2013 yılındaki fotoğrafları sanki 15 Temmuz'da gibi yansıtmak nasıl bir etik anlayıştır bunu da anlamak mümkün değil. Ben yargıya müracaat ettim, cevap vermedim. Yine İbn Haldun Üniversitesi'nin tanıtım afişlerinde de oynamalar bize maledildi.  Nedir bu kadar hedefe konulmak, amaç nedir. Ben farklı maksatların farklı amaçların olduğunu anlıyorum. Bir yerlerden manipüle ediliyor. Bir yerlerden bunlar tezgahlanıyor" diye konuştu. 

(FOTOĞRAF)

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