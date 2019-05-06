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Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti (2)

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,() TARİHÇİ Yazar Kadir Mısıroğlu tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Mısıroğlu'nun cenazesi bugün ikindi namazında Çamlıca Camii'nde kılınacak namazın ardından...

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti (2)

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,() TARİHÇİ Yazar Kadir Mısıroğlu tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Mısıroğlu'nun cenazesi bugün ikindi namazında Çamlıca Camii'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek. 
 Üsküdar'da özel bir hastanede uzun süredir tedavi gören ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu, 23:30 sıralarında çoklu organ yetmezliği nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybetti. Mısırlıoğlu'nun hayatını kaybettiğine dair ilk açıklama sosyal medya üzerinden akrabaları tarafından yapıldı. Tedavi gördüğü hastanede ise Osmanlılar İlim İrfan Vakfı Genel Sekreteri Ali İhsan Bahadır tarafından yapıldı. Bahadır yaptığı açıklamada, "Üstadımız çoklu organ yetmezliğinden hakkın rahmetine kavuştu. Cenazesi pazartesi günü ikindi namazına müteakip Büyük Çamlıca Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Nasuhi Mehmet Efendi Camii Haziresi'nde toprağa verilecek" dedi. 
 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter adresinden Mısıroğlu'nun ölümüne ilişkin "Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından biri olan Kadir Mısıroğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" mesajını paylaşırken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın  "Dâr-ı bekâya irtihal eyleyen Kadir Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

(FOTOĞRAFLI)

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