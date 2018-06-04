Kadınların yemekleri gurmelerden tam not aldı

İSTANBUL, () - Ramazan etkinlikleri kapsamında Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği Yemek Yarışması’nda Bağcılarda yaşayan 181 ev hanımının yaptığı yemekler ünlü gurmelerin lezzet testinden geçti. Yemeklerin muhteşem olduğunu belirten gurmeler, karar vermekte zorlandıklarını söyledi. Heyecanlı geçen yarışmada yöresel yemekler, tatlılar ve hamur işlerinde dereceye girenler altınla ödüllendirildi.

Ramazan ayı nedeniyle tiyatro gösterilerinden söyleşi programlarına kadar her akşam bir organizasyonun gerçekleştiği Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı farklı bir etkinliğe sahne oldu. Bağcılar Belediyesi tarafından ev hanımlarının maharetlerini sergilemeleri amacıyla Yemek Yarışması düzenlendi. Yöresel, hamur işleri ve tatlı kategorilerinde 181 yemek, programa jüri olarak katılan ünlü gurmeler Emine Beder, Ayşe Tüter ve Elif Korkmazel tarafından değerlendirildi.

Gurmeler kendilerine ayrılan özel bir bölümde yemeklerin tadına bakarak puanlama yaparken dışarıda ise heyecanlı bir bekleyiş vardı. Etkinlik alanı yemeklerini yarıştıranlar ve bu lezzetleri görmek isteyenlerle doldu. Zorlu geçen bir değerlendirme sürecinin ardından jüri kararını vererek 3 kategoride ilk 3’e giren isimleri belirledi.

BAĞCILARLI EV KADINLARI ÖDÜLLENDİRİLDİ

Hamur İşi kategorisinde Şehriye Acar “Çullu Börek” ile birinci, Özlem Nergis “Haşhaşlı Abazya Böreği” ile ikinci, Nuran Duman da ”Kete” ile üçüncü oldu. Yöresel Yemekler kategorisinde Şeyda Çabuk “Osmanlı Mutfağından Bal Kabağı Dolması” ile birinci, Maşallah Özdemir “Batman İçli Köfte” ile ikinci, Bahar Yılmaz da “Malatya Perde Pilavı” ile üçüncü seçilirken, Tatlılar Kategorisi’nde Gülbahar Kınataş “Kalem Burma” ile birinci, Ayşe Şakar “Gümüşhane Yöresi Sarı Burma” ile ikinci, Hülya Kurt ise “Kocakarı Gıdığı” ile üçüncü oldu.

“KARAR VERİRKEN ÇOK ZORLANDIK”

Yemeklerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Emine Beder, “Hanımlarımız çok maharetli. Hepsi birbirinden güzel yemekler yapmışlar. Ellerine yüreklerine sağlık. Biz köprüyüz, hanımlarımız derya” dedi.

Elif Korkmazel ise “Hamur işi, tatlısı, ev yemeği hepsi birbirinden lezzetliydi. Karar verirken çok zorlandık. Sarmalar muhteşemdi. Ne yaprağı bulmuşsanız sarmışsınız helal olsun” şeklinde konuşurken Ayşe Tüter de “Bağcılar belediyesi bu etkinliği layığıyla yapıyor” dedi.

“BAĞCILAR BU KONUDA ÇOK MAHARETLİ”

Hediye takdim töreni öncesinde bir konuşma yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılar her akşam olduğu gibi bu akşam da çok güzel. Bu akşamın güzelliği yemek yarışması. Bağcılar bu konuda çok maharetli. Bazı lokantalardan buradan menüler alıp tescil edenler olduğunu biliyoruz. Yarışmaya katılan tüm ev hanımlarını tebrik ediyorum” dedi.

Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti Bağcılar İlçe Bakanı İsmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz tarafından verildi.

(FOTOĞRAFLI)