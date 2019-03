Kadınların yaşamını, atık malzemelerden yaptığı biblolarla anlatıyor

AKSARAY'da el sanatları ve nakış öğretmeni Hatice Taşcıoğlu, yumurta kabuğu ve atık malzemeyle yaptığı biblo ve resimlerle kadınların hayatını anlatıyor. Taşcıoğlu, "Biblolarımızda, kucağında bebeğini taşıyan anneler, yaşlı nineler ve gelecek kaygısı taşıyan kadınlar, çocuklar gibi birçok figür mevcut'' dedi.

Gülpınar beldesinde oturan Hatice Taşçıoğlu, mesleği gereği Anadolu’nun birçok kentinde görev yaptığını, oralarda yaşayan kadınların yaşamlarını da mesleğine yansıttığını söyledi. Kadınların günlük yaşantısının kendisini her zaman etkilediğini vurgulayan Taşcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu konuda 40'a yakın çalışmamız ve tiplememiz var. Atık malzeme olarak yumurta kabuklarını kullanıyoruz. Daha sonra bunları figüre dönüştürüyoruz. Ayrıca seramik hamuru, çalışmalarımızın en önemli malzemesini oluşturuyor. Biblolarımızda, kucağında bebeğini taşıyan anneler, yaşlı nineler ve köyde çalışan bayanlar, düğünleri benimsedim. Okul dışındaki boş zamanımda bibloları yapıyorum. Günde 2-3 saatlik çalışmayla yaklaşık 10 günde bir eser ortaya koyuyorum.''

Biblo yaparak atık malzemeleri de değerlendirmiş olduğunu ifade eden Taşçıoğlu, ''Biz bir taraftan kadının üretkenliğini, bir taraftan da çöpe gidebilecek her maddeden bir şeyler ortaya konabileceğini gösteriyoruz. Yumurtayı, seramik hamuruyla birleştirip istediğimiz her tür figürü çıkarıyoruz. Aksaray’ın köylerinde tarım ve hayvancılıkta çalışan kadınlar esin kaynağım oluyor. Biblolara hem Türkiye genelinden hem de Japonya’dan talep var. Sergiler açarak bir nebze olsun vatandaşları bilinçlendirmeye çalışıyoruz" dedi.



​FOTOĞRAFLI