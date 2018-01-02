Kadınların ürettiği ürünlere ilgi büyük oldu

Akhisar'da 2016 yılı Nisan ayında bir araya gelen bir grup kadın, kadının toplumdaki yerini yükseltmek, özellikle kırsal kesimdeki hemcinslerinin özgüvenlerini kazanmalarını sağlamak için Akhisar Kadın, Eğitim, Kültür, Sanat ve Dayanışma Derneği'ni kurdu. Derneğe üye 30 kadın, dernek binasında planlama ve projeler üzerine çalışıp, harekete geçti. Bu kapsamanda dernek üyeleri arasında görev paylaşımı yapılarak, projelerin tek tek uygulamaya geçirilmesine başlandı. Akhisar Belediyesi'nde uzun yıllar Park ve Bahçeler Müdürlüğü yapan yüksek ziraat mühendisi Seval Yumukoğlu, dernek üyesi arkadaşları emekli öğretmenler Hatice Tokgöz ve Semra Yetil, evhanımı Dilek Coşkun ve Türkan Yetil ile ilk projelerini hayata geçirdi. Proje kapsamında, Güney Amerika ve Uzak Doğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına özgü çantadan masaya, sehpa örtülerinden duvar süslerine kadar pek çok el emeği, göznuru hediyelik eşya üretildi. Üretilen ürünler başta festivaller olmak üzere piyasada satışa sunuldu. Dernek üyesi kadınların ürettiği özellikle Güney Amerika ülkelerinden Şili, Brezilya ve Kolombiya'nın antik, el işi ürünleri, kısa sürede büyük ilgi görmeye başladı.Emekli öğretmen, mühendis, çiftçi, avukat, mali müşavir gibi pek çok meslekten kadının yanı sıra ev hanımlarının da aralarında bulunduğu dernek üyeleri kırsal mahallerdeki kadınlar, Türkiye'nin marka olmuş tarhana, erişte, salça gibi lezzetlerini de üretmeye başladı. Üretilen ürünler, yer, tarih, üretimi yapan kişi ve kullanılan malzemeler gibi pek çok bilginin yer aldığı etiketler ile satışa sunuldu. Elde edilen gelirin daha çok kırsal mahaledeki kadınların üretim yapmasını sağlamak için kullanıldığı belirtildi. Böylelikle kırsal kesimdeki kadınların aile ekonomilerine katkı sağlamasının hedeflendiği kaydedildi.Akhisar Kadın, Eğitim, Kültür, Sanat ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayriye Hacet, şöyle dedi:"Derneğimiz Akhisarlı kadınlarımız tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Her geçen gün sayımız artıyor. Bu yüzden geniş bir apartman dairesinde, atölye şekline soktuğumuz odalarda, yapılan programlar dahilinde üretimler yapıyoruz. El işi göz nuru olan dünya ülkelerinin antik eserleri çok titiz bir çalışma ile ortaya çıkıyor. Önemli mağazalardan bu ürünlerimize talepler oluyor. Ayrıca ülkemizin adeta marka olmuş, tarhana, salça, erişte gibi ürünlerini, organik olarak üretiyoruz. Bizlere destek veren başta emekli ve bilinçli kadınlarımıza, gıda ürünlerimizi hiçbir karşılık beklemeden üreten arkadaşlarımıza yönetim olarak şükranlarımızı sunarız. Hedefimiz, kooperatifleşerek bu ürünlerimizi yurt çapına, hatta yurt dışına pazarlamak."Dernek olarak 30 kişi ile yola çıktıklarını belirten Hacet, dernekteki 30 kişinin 'Başkan' gibi olduklarını anlatırken, adımlarını sağlam atmak için düşünerek hareket ettiklerini söyledi. Hacet, şöyle dedi:"Aramızda bir görev dağılımımız var. Mesele Akhisar'ın kırsal Sünnetçiler Mahallesi'nde, organik olarak erişte ve köy ekmeği yapan bir ekibimiz var. Kırkağaç'ın Gelenbe Mahallesi'nde salça, yine Turgutlu'nun kırsal Yatağan Mahallesi'nde de salça, ve meyve pestilleri, yine Akhisar'ın kırsal Göcek Mahallesi'nde zeytinyağından sabun üreten ekibimiz var. Akhisar'ın Medar Mahallesi'nde kilim dokuma atölyemiz var. Orada artık tekstil ürünleri ile yine çöpe atılmış derilerden kilimler ve özel çantalar da üretiliyor. Bu ürünlerimiz şimdilik İzmir-İstanbul Karayolu üzerindeki önemli alışveriş merkezlerinde ve akaryakıt istasyonlarının satış reyonlarında satılıyor. Uzun vadede bu yerlerin çoğalmasını sağlamak istiyoruz. Bu arada, yazın Alaçatı, Urla, İzmir, Manisa ve bazı yerlerdeki şenlik ve festivallerde ürünlerimizi taşıyıp, tanıtıyoruz."Yeni binalarını da açtıklarını belirten Hacet, burada kadınlarımıza sosyal medya ve okuryazarlık kursları ile sosyal yaşam şartlarını anlatan uzman kişiler ile sohbetler düzenledikleini kaydetti.