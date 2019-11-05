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Kadınların kurduğu kooperatif hayatlarını değiştirdi

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde kurulan kooperatif, bir grup kadının hayatını değiştirdi. Ev ekonomisine katkı sağlayan, ilk kez kendi parasını kazanan ya da işi terapi gibi görüp rahatlayarak kanseri dahi yenen kadınlar, güç birliğiyle her...

GENEL 05.11.2019, 17:14
AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde kurulan kooperatif, bir grup kadının hayatını değiştirdi. Ev ekonomisine katkı sağlayan, ilk kez kendi parasını kazanan ya da işi terapi gibi görüp rahatlayarak kanseri dahi yenen kadınlar, güç birliğiyle her şeyin üstesinden gelebileceklerini gösterdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Koçarlı'nın Yeniköy Mahallesi'nde bir grup kadın tarafından kooperatif kuruldu. Giyim üzerine üretim yapan kadınlar, güç birliği yaptı. Kooperatifin kurulmasına öncülük eden emekli hemşire Yurdagül Bozkurt, amaçlarının 'üreten' ve 'mutlu kadını' ortaya çıkarabilmek olduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bize değer vererek yanımızda olduğunu söyledi ve özgüven aşıladı. Kadın isterse neler yapabileceğini göstermek istedik. Yeniköy ve çevre mahallelerden 50 kadına daha istihdam sağlandık. Toplam 60 kadın kooperatiften para kazanıyor. Ürettikçe mutlu oluyoruz. Yeniköy'deki kadınların hayatı, bu girişimle tamamen değişti. Kadınlarımız artık sadece oy veren değil, üreterek, ülke ekonomisine katkı vermek isteyen, iyi örnek olmak isteyen kadınlar oldular" dedi.

ŞİDDET MAĞDURLARINA EKONOMİK DESTEK

Kooperatif üyelerinden Yeşim Sivrikaya ise "Kadına ve çocuğa şiddet en hassas noktamız. Elimizde ninelerimizden kalma yüzlerce yıllık Arnavut oyaları var. Elimizdeki bu yüzlerce yıllık oyalardan kitap ayraçları yaptık. Satışından elde edecek olduğumuz gelirin bir miktarıyla, şiddet mağduru kadınlara ve çocuklara destek vermek istiyoruz. Kitap ayraçlarımızla kadına şiddete karşı yayınevleriyle ortak çalışmalar yapıp, onlarla omuz omuza olmak istiyoruz. Kitap okunsun ki şiddet hayatımızdan çıksın" dedi. Kooperatif üyelerinden 2 çocuk annesi Leman Çelik, önceden ev kadını olduğunu ve hayvanlarıyla ilgilendiğini ifade ederek, "Şimdi Özlem Hanım'ın bize hediye ettiği overlok makinelerini kullanıp çalışıyorum. Buradaki elbiselerin hepsi hepimizin elinden geçiyor. Buradan çıkan her elbisede, kooperatif üyelerinin en az 5'inin el emeği var. Hepimizin yeteneği farklı, fakat burada bir bütün olduk. Demek ki kadınlar çalışınca, birleşince güçleniyormuş. Bunun için daha fazla kadın üyemiz olsun istiyoruz" dedi. Kazandığı parayla ev ekonomisine katkıda bulunduğunu ve çocuklarının harcamalarını karşıladığını belirten Çelik, bunun yanında kazandığı parayla bir de inek satın aldığını söyledi.

İŞİ TERAPİ OLDU, KANSERİ ATLATTI

3 çocuk annesi 53 yaşındaki Gülşen Çelik, çocukluğunda yaptığı nakış işine kooperatifle birlikte yeniden başladığını belirterek, "Kızım üniversiteyi kazanınca harcamalarımız arttı, altından kalkamaz olmuştuk. Şimdi onu okutuyorum. Kooperatife başlamadan önce bütün gün temizlik yapıyordum, çocuklarıma bakıyordum. Köyümüz bir Arnavut köyü. Arnavut kadınları dışarıya iş yapmaya gitmez. Bizde çalışmak ayıptı, şimdi bunları aştık" dedi. Elbiselere yüzlerce yıllık Arnavut oyalarını işlediklerini belirten Çelik, geçen yıllarda meme kanseri atlattığını, kooperatifin kendisine terapi gibi geldiğini söyledi.

'İLK DEFA KENDİ PARAMI KAZANDIM'

Kooperatife başlarken kadınlar olarak hayallerinin olduğunu ve bunları başardıkların söyleyen Yıldız Gezer ise "Daha iyi bir gelecek ve çocuklarımız için daha güçlü bireyler olmak için çalışıyoruz. Bunun yanında çocuklarımıza örnek olmak istedik. Eskiden köyümüzde kadınlar daha arka plandaydı. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımızı örnek aldık, çünkü o da bir kadın. Daha güçlü çocuklar yetiştirmek için çalışıyoruz. Burada ilk defa kendi paramı kazandım, benim için çok önemliydi. İlk kazandığım parayla da kooperatifimize bir hediye aldım" dedi.

 

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