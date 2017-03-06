Kadınlardan Suriye'deki Türk askerine anlamlı destek

Gülhan DEMİRCİ/MERSİN, () - MERSİN'in merkez Mezitli İlçesi'nde bir araya gelen bir grup kadın, ördükleri bere, kazak, atkı, eldiven gibi malzemeleri Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'de görev yapan Türk askerine gönderdi.

Üretici pazarında çalışan kadınlar, hazırladıkları hediye paketleri Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın da katıldığı törenle askeri birliklere yolladı. Kadınların hazırladıkları hediye paketleri üzerine yazdıkları notların bazılarının Başkan Tarhan tarafından okunması ise duygusal anlara sahne oldu. Kadın duyarlılığının bir kez daha ortaya çıktığını belirten Başkan Tarhan, "Biz Kadın Üretici Pazarı projemizi ortaya hazırlarken asıl amacımız kadınlarımızın toplumsal alanlarda daha fazla öne çıkması ve seslerini duyurabilmekti. Kadınlarımız ürettiklerini satarak kendi ailelerine destek olmakla kalmıyorlar, toplumsal sorunlara da her zaman duyarlı oluyorlar. Üretici kadınlarımız yaptıkları bere, kazak, atkı, eldiven gibi malzemeleri Suriye'de savaşan Mehmetçiklere göndermek üzere hazırladılar. Kadın duyarlılığı işte burada kendini bir kez daha gösteriyor. Bize de bunları o askerlerimize ulaştırmak düşüyor" dedi.



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