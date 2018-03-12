Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Kadınlardan kefenli, tabutlu 'şiddet' protestosu

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, kadına yönelik şiddeti protesto etmek isteyen CHP'li kadınlar kefen giydi, tabut taşıdı. Çiğli sokaklarında, erkek şiddetine kurban giden kadınların fotoğraflarıyla bir süre yürüyen partililer, kadına şiddetin...

Kadınlardan kefenli, tabutlu 'şiddet' protestosu
İZMİR'in Çiğli ilçesinde, kadına yönelik şiddeti protesto etmek isteyen CHP'li kadınlar kefen giydi, tabut taşıdı. Çiğli sokaklarında, erkek şiddetine kurban giden kadınların fotoğraflarıyla bir süre yürüyen partililer, kadına şiddetin son bulmasını istedi.
CHP Çiğli İlçe Kadın Kolları üyeleri, kadına yönelik şiddeti protesto etmek için sokağa çıktı. Bazı kadınlar, erkekler tarafından öldürülen kadınların cenazesini temsilen, tabut taşırken, bazıları kefen giydi. Yüzlerinde şiddetin izlerini taşıyan kadınlar, "Artık yeter, ölümleri durdurun" diye seslendi. CHP İlçe Başkanlığı binası önünde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Çiğli sokaklarında yürüyen kadınlara CHP Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü de destek verdi. Halkın yoğun ilgisini çeken eylemde konuşan CHP Çiğli İlçe Başkan Yardımcısı Yeşim Koçhan, kadına şiddetin kaynağının kadını dışlayan, eve kapatmak isteyen gerici zihniyet ve bu zihniyetin geliştirdiği toplumsal atmosfer olduğunu söyledi. Türkiye üzerindeki karanlık bulutlar dağılmadan kadınların huzur bulamayacağını ifade eden Koçhan, şiddeti durdurmaları için yetkilileri acil önlem almaya davet etti. CHP’nin Kurtuluş Savaşı'yla Türkiye'yi özgürleştirenlerin partisi olduğuna değinen CHP Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü ise insan hakları, demokrasi, adalet gibi toplumsal taleplerin hayata geçirilebilmesinin öncelikle kadının toplumsal hayatta hak ettiği yeri kazanmasıyla başlayacağını söyledi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314