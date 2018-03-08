8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Fransız Kültür Merkezi önünde toplanan binlerce kadın, sloganlar eşliğinde İstiklal Caddesi'nde yürüyüşe geçti.
Kadınlardan İstiklal Caddesi'nde büyük yürüyüş
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Fransız Kültür Merkezi önünde toplanan binlerce kadın, sloganlar eşliğinde İstiklal Caddesi'nde yürüyüşe geçti.
08 Mart 2018 Perşembe 19:54
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