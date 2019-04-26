Kadınlardan çocuk istismarına 'davullu' tepki

BURSA Kadın Platformu, İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğraması olayını çalınan davul eşiğinde slogan atıp, yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti.Bursa Kadın Platformu üyeleri, Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğun istismara uğradığı olayı protesto etmek amacıyla Heykel Meydanı'nda bir araya geldi. Yaklaşık 100 kadının katıldığı eylemde kadınlardan biri elindeki davulu çalarken, kadınlar da slogan attı. Grup adına açıklama yapan CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Vildan Özkula, şunları söyledi:Suç skalası içinde vicdanları en çok yaralayan, öfkemizi en çok kabartan, toplumu umutsuzluk ve kedere en fazla sevk eden suç, çocuk istismarıdır. Çünkü bir suçun kurbanı ne kadar savunmasızsa, toplumun suçluluk duygusu o kadar artar. Biz, son yıllarda bu suçluluk duygusuyla çok yüzleştik. Hemen hemen her gün ülkenin dört bir yanından çocuklara yönelik şiddet, taciz, tecavüz haberleriyle karşılaşıyoruz. Yaşanan olaylar ne kadar acıysa, bu olayların faillerinin bir bölümünün neredeyse ceza almadan yeniden topluma karışıyor. Özellikle bazı davalarda suçu sabit olan sanığın 'iyi hâl indirimi' alması, bizlerin öfkesini dizginlenemez boyutlara çıkardı. En son İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğraması, toplumun her kesiminde büyük bir üzüntü ve kaygı yarattı. Artık insanların canına tak etti. Türkiye; çocuk istismarında üçüncü sıradadır. Yılda ortalama 8 bin çocuk istismara uğruyor. Türkiye'de çocuk istismarıyla ilgili dava sayısı son 10 yılda yaklaşık 3 kat arttı. Rakamlar Türkiye'de çocuk istismarının giderek yaygınlaştığını ve çocuk istismarını önlemek için adım atması gereken yetkililerin bu artış karşısında hiçbir somut önlem almadıklarını görüyoruz."

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