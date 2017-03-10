Kadınlardan baro başkanına tepki

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN Barosu'nun Kadınlar Günü etkinliğinde, komisyon üyesi bir kadın avukatın konuşmasını engelleyip kürsüde dirseği ile itekleyen Baro Başkanı Ali Er’e kadın örgütlerinden tepkiler sürüyor.

Aralarında Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Ful Uğurhan ile sendika, sivil toplum örgütlerinin kadın çalışma grubu temsilcilerinin bulunduğu bir grup kadın Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde bir araya geldi. Burada kadınlar adına açıklama yapan TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu Çalışma Grubu üyesi Deniz Keşli Baro Başkanı'nın davranışının erkek şiddetinin tipik bir örneği olduğunu söyledi. Keşli, türü ne olursa olsun kadına yönelik şiddetin kabul edilemez belirterek, "Bugün burada bir kadın avukat arkadaşımıza yapılan saldırıyı kadınlar olarak hepimize yapılmış kabul ediyor ve bir daha asla tekrarlanmaması yönünde uyarı yaparak, hepimizden özür dilemesini bekliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI