Kadınlara Çin dövüş sanatıyla savunma eğitimi

YAŞAR Üniversitesi Savunma Sanatları Topluluğu, üyelerine ve kadınlara yönelik, 300 yıllık geçmişe sahip Çin dövüş sanatı Wing Tsun Eğitmeni Barış Kural'la birlikte savunma eğitimi düzenledi. Kural, eğitimlerde en uygun savunma stilini bularak kasları, kilosu ya da boyunun uzunluğu ne olursa olsun her kadının çanta, şemsiye gibi araçları da kullanarak bir saldırgana karşı kendisini savunabileceğini vurguladı.

Kadınlara yönelik şiddet olaylarının istenmese de yaşanabildiğini belirten Yaşar Üniversitesi Savunma Sanatları Topluluğu Akademik Danışmanı Bilgisayar Mühendisliği bölümü Öğretim Görevlisi Çağatay Yücel, bu nedenle böyle bir eğitim düzenlediklerini söyledi. Eğitmen Barış Kural, 300 yıllık geçmişe sahip Wing Tsun sanatının kurucusu ile ilk öğrencisinin Ng Mui ve Yim Wing Tsun adında iki kadın olduğunu belirterek, "İsmini de bu öğrenciden alan Wing Tsun'un kadınlara uygunluğu, tarihinde saklı. En önemli prensibi, bir tehlike anında olabilecek en kısa sürede, etkili ve sade tekniklerle doğrudan rakibi etkisiz hale getirmek. Wing Tsun öğrencisi gereksiz güç kullanmamayı, rakibinin gücünün önünde durmamayı, kendisine uygulanan gücü kendi çıkarına kullanmayı, akıcı ve rahat olmayı öğrenir" dedi. Eğitimlerle en uygun savunma stilini bularak ne kadar kaslı, kaç kilo ya da boyunun uzunluğu fark etmeksizin her kadının çanta, şemsiye gibi araçları da kullanarak bir saldırgana karşı kendisini savunabileceğini vurgulayan Kural, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Wing Tsun, kaba kuvvet gerektirmez ve fiziksel güce dayalı değildir. Bu noktada kadınların ihtiyacına en iyi cevap veren savunma sanatıdır. Bunun yanı sıra her fiziki durumda kişiye kendini en iyi nasıl koruyacağını öğretir. Sadece bir kadın değil, küçük yaştaki bir çocuk bile kendinden daha büyük birine karşı kendini sadece birkaç temel hareketle savunabilir. En zor durumda bile hisse dayalı reflekslerle otomatik olarak tepki verebilirler ve kendilerini çok seri şekilde savunabilirler. Bu sanat, ayrıca, kadınların kendilerini koruyabilmeleri için en ideal, formda ve fit bir vücut sahip olabilmeleri için de destekleyici ve etkili bir sistem."



FOTOĞRAFLI