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Kadınlar yaptıkları el emeği ürünleri, internetten satıyor

GENEL 18.01.2020, 10:06
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Kadınlar yaptıkları el emeği ürünleri, internetten satıyor
ERZURUM'un Olur ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce açılan kurslara giden ev kadınları yaptıkları el emeği ürünleri, Instagram'dan açtıkları hesap üzerinden satışa sunuyor. Kurs öğretmeni Reyhan Keskin, "Kadınlarımız çok becerikli. Yaptıkları el emekleri büyük ilgi görüyor. İl dışından birçok sipariş alıyoruz" dedi.
Yaşları 19 ila 45 arasında değişen 22 kadın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitim Merkezi'nde, 'Türk El İşlemeleri' kursuna gitmeye başladı. Kadınların, nakış öğretmeni Reyhan Keskin ile birlikte yaptıkları birbirinden güzel el sanatı hediyelik eşyalar sosyal medyada satışa çıkarıldı. Kadınlar, saat 09.00'dan 15.00'a kadar vakitlerini geçirdikleri Halk Eğitim Merkezi'nin atölyelerinde yaptıkları havlu, takı, seccade, oya dantel ve biçki dikiş kurslarında yaptıkları kanaviçe işlemeleri, anahtarlıklar, doğal bebekler, yazma oyaları, anahtarlıklar ve elbise gibi birçok ürünün fotoğraflarını kursa yönelik açtıkları '@hem_el_emegi' instagram hesabında paylaşıp satışlarını yapıyor.
'KADIN, EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA KATILIRSA VERİMLİLİK ARTAR'
Ürünlerin, 15 ile 75 TL arasında değişen fiyatlarla satılırken, satışlardan da memnun olduklarını söyleyen kurs öğretmeni Reyhan Keskin şunları söyledi:
"Köy, ilçe ve şehirlerdeki kadınlarımızın ekonomik hayata katılması lazım. Türkiye'de her 3 çalışandan sadece 1'i kadın, bu sayıları artırmalıyız. Kadınlar, ekonomik ve sosyal hayata katılırsa verimlilik artar. Açtığımız bu kursa katılan 22 kadın zamanın büyük bir bölümünü evinde oturarak geçiriyordu. Şimdi buraya gelerek üretime başladılar. Doğuştan el becerileri olan bu kadınlarımızın yaptıkları ürünler paylaştığımız sosyal medyada büyük beğeni topluyor. Yaptıklarımızın dışında bize sipariş verenlerde oluyor. Kadınlarımız şimdi aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Üç ay önce başlayan ve yıl sonuna kadar devam edecek olan kursumuza katılan kadınların sayısı da her geçen gün artıyor."
'ÇOK MEMNUNUZ'
Kursa arkadaşının tavsiyesi üzerine katıldığını ve hayatında verdiği en iyi kararlardan biri olduğunu söyleyen Sema Meral, "Burada gün boyu hem sohbet hem de el işi yapıyoruz. Öğretmenimiz Reyhan Keskin de yaptığımız organik ürünleri internet üzerinden satışa sunuyor. Burada yaptığımız her ürünün masrafı da karı da bizim. Kurstan önce evde temizlik yapıp yemek hazırladıktan sonra saatlerce boş otuyorduk. Canımız sıkılıyordu. Şimdi halimizden çok memnunuz. İşlerimiz her geçen gün artıyor. Kazandığımız parayı kimimiz biriktiriyor kimimiz de almayı hayal ettiğimiz eşyaları alıyoruz" diye konuştu.
Kurs öğreticisi Rüveyda Akıncı ise, geri dönüşüm projelerinde evlerde atıl olan giysileri de kullandıklarını hatırlatarak tüm kadınları kursa katılmaya davet etti.

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