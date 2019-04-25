Kadınlar Sivil Toplum’a daha duyarlı

Elif VARAN-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, () – Sivil toplum ve gençliğin kapasitesinin güçlendirilmesi için hayata geçirilen ‘İyi Yönetişimi Yakalamak: Sivil Toplum ve Gençliğin Güçlendirilmesi’ projesi kapsamında düzenlenen eğitimlere 274 farklı kuruluştan 218 kadın, 98 erkek katılım gösterdiği belirtildi.

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES) ve Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu Matra Programı çerçevesinde düzenlenen ‘İyi Yönetişimi Yakalamak: Sivil Toplum ve Gençliğin Güçlendirilmesi’ projesi tamamlandı. Proje kapsamında düzenlenen çalıştay ve anketle, sivil toplum kuruluşları (STK) konusundaki ihtiyaç ve görüşler araştırıldı. Proje kapsamında STK çalışanlarına 21 farklı konuda ‘STK Clinique’ adı verilen kapasite geliştirme eğitimleri verildi. Bu eğitimlere 800’den fazla kişi başvurdu, 200’den fazla katılımcının dörtte üçünü ise kadınlar oluşturdu.

Proje kapsamında yapılan ‘Türkiye’de Gençlerin Sivil Topluma Katılımı ve Gönüllük’ paneli, Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi ve CIES Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Üstün Ergüder, Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arzu Erdem ve projenin İletişim Danışmanı ve Medya Uzmanı Özgür Gürbüz’ün katılımıyla gerçekleştirildi.

“STK’LAR DEVLETTEN BAĞIMSIZ OLMALI”

Sivil toplumun önemini belirten Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi ve CIES Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Üstün Ergüder, “STK’ların topluma faydalı olabilmesi için, devletten farklı olduğu kadar özerk olması lazım. Yapılan araştırmalarda, ‘Sivil toplum kuruluşlarına güvenir misiniz?’ sorusu geçtiğinde oranlar düşük çıkıyor. Onun için sivil toplumun daha toplum hayatımıza yerleşebilmesi için güven faktörünün artırılması gerekiyor. Güçlendirilmesi için de iyi çalışmak, şeffaf olmak ve yaptığını iyi duyurmak lazım. İnsanların sivil toplumdan kopmaması ve sivil toplumu benimsemesi lazım. Sivil toplum bir şeylere karşı değildir, onlar bir şey yapmaya çalışır. Sivil toplum örgütleri devlete her zaman yardımcıdır” ifadelerini kullandı.



“GENÇLERE FARKINDALIK SAĞLAMALIYIZ“

Üniversitenin vizyonu olarak sivil toplum örgütleri ile yapılan işbirliğini önemsediklerine vurgu yapan Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arzu Erdem, “Projede amaçlanan, sanayiye ya da kamuya hizmet veren alanlarda çalışacak insanlar yetiştirmenin ötesinde sivil toplum örgütlenmesine karşı farkındalığı artırmak ve kariyer planlamasında bu sektörde de bir alanın olduğunun farkındalığını sağlamak. Gençlerin topluma duyarlı olması için, öncelikle herhangi bir özel ihtiyaç grubu ile farkındalık geliştirilmeli, gönüllüğün önemli bir durum olduğu ifade edilmeli ve farkına varmaları sağlanmalı. En önemlisi ise bütün bu projelerin sürdürülebilir ve yönetilebilir olduğunda, gerçek projeye dönüştüğünü gösterebilmeli. Bu çalışmalara önümüzdeki sene küçük bir grupla daha sonra bütün öğrencileri kapsayacak şekilde devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“GENÇLERLE STK’LAR ARASINDAKİ BAĞI GÜÇLENDİRDİK”

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Çalışma Merkezi’nde Proje Asistanı olan Güzin Aycan Öztürk, projeyi on altı ayda tamamladıklarını belirterek, “ Sivil toplumun insan kapasitesine ve yönetimine olan ihtiyaçlarını belirledik; bunlara yönelik olarak da aktivitelerimizi gerçekleştirdik. Hem ulusal hem de yerel olarak sivil toplumda ne olup bittiğini bilgi transferi ve deneyimlerden öğrenme fırsatı yakaladık. Gençlerle birlikte çalışarak gençlere gönüllü çalışma imkanı sağladık. Yedi farklı sivil toplum kuruluşunda gençler yirmi gün boyunca gönüllü çalışma fırsatı yakaladı. Hepsinden çok olumlu yanıtlar aldık, böylelikle gençlik ve sivil toplum arasındaki bağı da kuvvetlendirirmiş olduk” diye konuştu.

“SİVİL TOPLUMUN MEDYA İLGİSİNE İHTİYACI VAR”

Projenin iletişim danışmanı Özgür Gürbüz ise, on altı ay boyunca çeşitli aktivitelerle sivil toplumun güçlendirilmesi için çalışıldığını söyleyerek, “Göç konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarından iletişim eksiği olan sivil toplum kuruluşlarına kadar bir çok farklı alanda eğitimler verildi. Çeşitli analizler ve toplantılarla sivil toplumun ihtiyaçları ortaya çıkarılmaya çalışıldı. Sivil toplum kuruluşlarının medya ilgisine ve maddi desteğe ihtiyacı devam ediyor” dedi.

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