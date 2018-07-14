Kadınlar lösemili çocuklar için bez bebek ördü

İSTANBUL, () - BAĞCILAR Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’ndeki örgü kursunda eğitim gören 20 kadın, lösemili çocuklara moral için bir araya geldi. Bir gün boyunca örülen maskeli Gigi ve Mimi isimli 30 bez bebek hediye edilmek üzere Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) teslim edildi.

Çocuk gelişiminden diksiyona kadar 36 ana branşta 109 kursla hizmet veren Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi, çok anlamlı sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam ediyor. Bağcılar Belediyesi ve Kartopu Tekstil’in işbirliğiyle gerçekleşen etkinlikte belediyenin Örgü Kursu’nda eğitim gören 20 kadın örgü ve şişlerini alıp bir araya geldi. Bayrampaşa’daki Kartopu binasında toplanan kursiyerler, seçtikleri rengarenk yünlerden bez bebekler örmeye başladı.

“BEZ BEBEKLERE GİGİ VE MİMİ ADINI VERDİLER”

Kadınlar etkinlik boyunca hem sohbet etti hem örgü yaptı. Saatler ilerledikçe Gigi ve Mimi adı verilen bez bebekler şekillenmeye başladı. Önce ayakları yapılan bez bebekler saçları dökük ve maskeli olarak örüldü. Kursiyerler, aldıkları ilaçlar nedeniyle saçları dökülen ve maskeli yaşayan lösemili çocukların kendilerini yalnız hissetmemeleri için böyle bir model yaptıklarına dikkat çekti.

Gün boyu süren çalışmalar sonucunda örülen 30 bez bebek, lösemili çocuklara hediye edilmesi amacıyla LÖSEV yetkililerine teslim edildi. Örgü yaparken hiç yorulmadıklarını söyleyen kursiyerler, amaçlarının morale ihtiyacı olan lösemili çocukların yalnız olmadıklarını hissettirmek olduğunu belirtti.

“EL EMEĞİ VE GÖZ NURUNU HAYIRLI BİR İŞ İÇİN ÜRÜNE DÖNÜŞTÜRDÜLER”

Bağcılarlı kadınlarla gurur duyduğunu belirten Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Kursiyerlerimiz el emeği göz nurunu hayırlı bir iş için ürüne dönüştürdüler. Bu anlamlı ve manevi değeri yüksek organizasyon nedeniyle hepsiyle gurur duydum. Yapılan bu hizmet kurslarımızda sosyal sorumluluk bilincinin artmasına vesile oluyor” dedi.

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