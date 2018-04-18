Kadınlar kurdu, çocuklar kullanacak

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()- İZMİR'de, evli ve 3 çocuk annesi Filiz Akın'ın 2 yıl önce sosyal medya üzerinden kurduğu 'Kadınsal Hareketler Bunlar' grubu, Balçova ilçesindeki Başöğretmen Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu'na kütüphane kurdu. Türkiye'deki ilk online kermeste satış yapan üyelerin bağışlarıyla hazırlanan kütüphane, çocukların katılımıyla açıldı.

İzmir'de Filiz Akın'ın Mayıs 2016'da sosyal medya üzerinden kurduğu Kadınsal Hareketler Bunlar' grubu, kısa sürede büyüdü, bir gönüllü ordusu haline geldi. Grup, birçok yardım faaliyetinden sonra İzmir'in Balçova ilçesindeki Başöğretmen Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu'na kütüphane kurmak için kolları sıvadı. Kimi restoranındaki kahvaltı menülerinden ya da kozmetik malzemelerin satışından kazandığını, kimisi de pasta, el işi ya da örgü malzemesi satarak elde ettiği geliri #khbkütüphanekermesi etiketi ile bağışladı. 120 kadının bağışlarıyla okula, bin 500 kitabın bulunduğu bir kütüphane kuruldu. Kütüphanenin açılışına Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Atilla, Okul Müdürü Turgay Türkan, 'Kadınsal Hareketler Bunlar' grubunun kurucusu Filiz Akın, grup üyeleri ve öğrenciler katıldı.

BAĞIŞÇILARIN İSİMLERİ PANOYA YAZILDI

Okul Müdürü Turgay Türkan, iki yıldır kütüphanenin yenilenmesini ve çocuklar için çekim alanı olmasını istediklerini söyleyerek, destek olanlara teşekkür etti. Türkiye'deki ilk online kermesi hayata geçirip kütüphane kurduklarını anlatan Filiz Akın, "Biz kadınlar dinden, siyasetten konuşmadan, birbirimizi ötekileştirmeden, aynı pencereden farklı yönlere baksak da birbirimizin elini hiç bırakmadık. Azı çok ettik, yoku var ettik. Bugüne aylar süren çaba sonunda emek emek geldik ve sözün senet olduğunu gösterip, bu uğurda tüm katılımcılarımızın isminin yazılı olduğu panomuzu gururla kütüphanemize astık. Kadınsal Hareketler Bunlar platformu olarak, eğitimin çocukken başladığının bilinciyle her yıl bir kütüphane kurarak eğitime destek olmaya ve 'İyilik bulaşıcıdır' sloganımıza yakışır desteklerle, bizden daha az şanslı insanların gözlerinde ışık olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Üyelerin kütüphanenin kurulumunu yapan Mavi Pusula Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'ne (MAPUDER) ödeme yaptığını belirten Akın, ellerini paraya hiç sürmeden kurdukları kütüphanenin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi bitmiş olmasının çocuklar kadar kendilerini de mutlu ettiğini dile getirdi.

Türkçe öğretmeni Tuğba Tezer de çocukların kitap okuma alışkanlığının bu renkli kütüphane sayesinde daha da artacağını belirterek, destek verenlere teşekkür etti.



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