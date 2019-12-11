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Kadınlar ilgi gösteriyor, uzmanlar farklı görüşe sahip

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ-Kubilay ÖZEV / İSTANBUL, () KADIN cinayetlerinin ardından biber gazı kullanımı tartışmaları gündeme geldi. Ancak biber gazının satışı yasak, kullanımı da tartışmalı.  Alımlar daha çok internet üzerinden...

GENEL 11.12.2019, 09:59
Kadınlar ilgi gösteriyor, uzmanlar farklı görüşe sahip

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ-Kubilay ÖZEV / İSTANBUL, () KADIN cinayetlerinin ardından biber gazı kullanımı tartışmaları gündeme geldi. Ancak biber gazının satışı yasak, kullanımı da tartışmalı.  Alımlar daha çok internet üzerinden yapılıyor. Uzmanlar da biber gazı tartışmalarında farklı görüşlere sahip.

Ordu'da Ceren Özdemir'in öldürülmesi, tüm Türkiye’yi üzdü. Türkiye’de satışı yasak olan biber gazı,  av malzemeleri satan yerlerden ya da pasajlardan temin edilebiliyor. Ancak kanunlara göre biber gazı ile işlenmiş bir suç, silahla işlenmiş gibi sayılabiliyor.

"Avukat Rezan Epözdemir biber gazı kullanmak suç mu?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

“Türk Ceza Kanunun 6’ncı maddesi çok nettir. TCK’nın 6’ncı maddesinin F bendi silah deyiminde, 'Ateşli silâhlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler' dedikten sonra, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler. Yani bu bizim iç hukukumuzda biber gazı silah demek. Örneğin bir kimseyi biber gazıyla yaraladığınızda bıçakla veya ateşli silahla yaralamış gibi bir rejime tabi tutulursunuz. Biber gazıyla işlenmiş bir suç, bizim iç hukukumuzda silahla işlenmiş sayılıyor. Dolayısıyla bir kimseyi ateşli silahla, bıçakla ya da biber gazıyla yaralarsanız kasten yaralama suçunun nitelikli hali söz konusu”

Epözdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İthalat izni verilmeyen bir ürünün. 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 10 bin güne kadar para cezası var. Satın alanlar içinse, ithalat izni olmaksızın ülkeye sokulduğunu bilerek ve ticari amaçla satın alan, taşıyan veya saklayan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bunu satmak da suç. Bunu bilerek bireysel olarak satın almak da suç. Ülkeye ithalat işlemi yapılmaksızın kaçak bir şekilde sokmak 3 maddenin 1’nci fıkrasına göre çok net bir biçimde belirlenmiş durumda suç”

“İNSANLAR BİR ŞEKİLDE BİBER GAZI ELE GEÇİRDİYSE CEZALANDIRILMASI İÇİN BİR DÜZENLEME YOK”

Avukat Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız ise biber gazı ile ilgili doğrudan bir düzenleme olmaması sebebiyle suç sayılmayacağını ifade ederek,şunları söyledi:

“Biber gazı kimyasal madde olarak kabul edilmiyor. Kimyasal maddelerin ithalatı, bulundurulması ve satın alınmasıyla ilgili bir kanunumuz var. Kanuna göre, olayları bastırıcı biyolojik madde olarak bir tanımlama yapılmış. Ancak biber gazının da ithalatı için izine ihtiyaç var. Bulundurulması ile ilgili ise kanunda herhangi bir düzenleme yok. Şu anda insanlar bir şekilde biber gazı ele geçirdiyse cezalandırılması için bir düzenleme yok. 'Kullanılması suç mu?' diye merak edenler için, burada mesele niçin ve nasıl kullandığınızla ilgili. Biber gazı bir silahtır. Herkesin aklını karıştıran nokta burası. Hem silah, hem de serbest nasıl oluyor? Bir ekmek bıçağını da bulundurmak suç değil ancak birini öldürür ya da yaralarsanız bu suç. Dolayısıyla biber gazı insana zarar verecek nitelikte bir şey olduğu için ceza kanunumuzun 6’ncı maddesine göre silah kabul ediliyor."

Prof. Dr. Yıldız, “Sonuç itibarıyla kanuni düzenleme olmadığı için biber gazını kullanmak suç değil. Bu gazın meşru çerçevede kullanılması, hukuka uygunluk sebebi ve koşulları varsa cezalandırılmıyor. Ancak bundan üçüncü kişilerin zarar görmemesi gerekir” diye konuştu.

“BİR ASTIM HASTASI ÇOK RAHAT BİR ŞEKİLDE ASTIM KRİZİNE GİREBİLİR”

Biber gazının sağlığa zararını değerlendiren Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Prof. Dr. Salih Serdar Erturan da şöyle konuştu:

"Biber gazı toksik bir gaz. Özellikle vücut mukozlarını, ağız, burun, göz ilk başta etkilenen organlarımız. Bunlar etkilendiği zaman ani göz yaşarması, burun akması, hapşırık gibi olaylar başlayarak kişiyi etkisiz hale getiriyor. Esas kullanım amacı da bu. Ancak kişilerin yapısal farklılıkları ya da o kişinin astım hastası olup olmaması gibi faktörlere bağlı olarak solunan gaz, bronşlarda ani reaksiyona sebep olup kasılmaya ve bunun sonucunda ani bir daralmaya sebep olabilir. Bir astım hastası çok rahat bir şekilde astım krizine girebilir. Sonuç olarak kullanım durumda maruz kalan kişi için belirli riskler söz konusu olabilir.”

KADINLAR ENDİŞELİ

Kadınlar ise endişeli olduklarını, biber gazı satın almayı düşündüklerini ve biber gazı taşımaya devam edeceklerini belirtti. Kendini güvensiz hissettiğini söyleyen Aslı Turan, "Ben biber gazı kullanmıyorum ama satan bir yer görsem alırım. Yanımda bulundurabilirim. Ama suç mu değil mi bilmiyorum. Ancak bir kadının güvenliği açısından taşınabilir. Artık günümüzde insanlar sebepsiz yere sizi gelip öldürebiliyorlar. Yeni de bir olay yaşandı, bu çok üzücü. Kendimi güvensiz hissediyorum” diye konuştu.

Ayça Çelik Ateş ise “Yakın zamana kadar yanımda taşıyordum. Yine taşımayı düşünüyorum. İnternet üzerinden sipariş ediyorum. Güvenliğimiz tehlikede kendi kendimizi korumak zorundayız. Önceden akşamları hava kararınca daha çok ihtiyaç duyuyorduk ama artık gündüz bile çantada değil cebimizde taşımak zorunda hissediyoruz” dedi.

Çocukları sebebiyle çantasında taşıyamadığını söyleyen Güneş Kaya da "Taşımayı düşünüyorum. Çocuklar çantamı karıştırdığı için almıyordum ama şu zamanda almak lazım. Kadınlar açısından çok tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz. Her şey serbest oldu. Her şey af oluyor. Adam karısını öldürüyor, 6 ay yatıyor. Bu adalet mi? Adaletsiz bir dünyada yaşıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Kızıyla birlikte dolaşan anne Zeynep Açıkgöz, “Kızım kullansa çok iyi eder. Bulsam ben kendime alırım” dedi. Kızı Gizem Açıkgöz ise, “Şu zamana kadar hiç akıl etmedim ama şu zamanda gerekli diye düşünüyorum. Yasak olmasının da bir anlamı yok bence. Gerçekten lazım” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

 

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