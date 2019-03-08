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Kadınlar Günü’nde Bağcılar sokakları sümbül koktu

İSTANBUL, () - Bağcılar Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara 20 bin adet sümbül dağıttı. Yoğun ilgi gören sümbül dağıtım programında çocuklar anneleri için büyükler de eşleri için sümbül aldı. 8 Mart Dünya...

Kadınlar Günü’nde Bağcılar sokakları sümbül koktu

İSTANBUL, () - Bağcılar Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara 20 bin adet sümbül dağıttı. Yoğun ilgi gören sümbül dağıtım programında çocuklar anneleri için büyükler de eşleri için sümbül aldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Bağcılar Belediyesi tarafından Güneşli Meydanı ve Bağcılar Meydanı’nda 20 bin adet sümbül dağıtıldı. Etkinliğin ilk adresi Güneşli Meydanı oldu. Öğlen saatlerinde meydana toplanan ilçe sakinleri sümbül almak için erkenden kuyruğa girdi.

“HER GÜNÜN ŞEFKAT VE MERHAMETLE DEVAM ETMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"

Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bağcılar Belediyesi olarak 1992’de ilçe olduğumuz günden bu yana yaptığımız çalışmalarla gönül belediyeciliğini hep ön plana çıkarmaya çalıştık. Güzel bir eser olarak Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezimizi hayata geçirdik. Cennet annelerin ayakları altındadır. Tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. Bir günün değil her günün şefkat ve merhametle devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından her yaştan vatandaşın oluşturduğu kalabalığa sümbül dağıtıldı. Sümbül alanlardan kimi annesi için kimi de eşi için aldığını söyledi. İkinci etkinlik alanı olan Bağcılar Meydanı’ndaki Çarşı Caddesi’nde de sümbül dağıtımına büyük katılım oldu.  

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