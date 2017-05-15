Kadınlar gözleri kapalı karanlıkta ve sessizlikte zumba dansı yaptı

İSTANBUL, () - İSTANBUL Caddebostan Sahili haftasonunda #KaranlıktaZumba ve #SessizlikteZumba konulu farklı ve çok özel bir etkinliğine sahne oldu.

Karanlıkta ve Sessizlikte Diyalog sergilerini hazırlayarak engellilerin yaşamlarıyla empati kurmaya aracılık eden Türkiye'nin ilk Diyalog Deneyim Müzesi ve Ata Dans-Atakan Uğurlu işbirliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteği ile 500 kadın gözleri bağlı olarak görme ve işitme engellilerle birlikte Zumba yaptı.

Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir , İzmit, Antalya ve İstanbul'dan gelen Zumba eğitmeni ve sporcusu kadınlar, Zumba Eğitmeni Atakan Uğurlu yönetiminde dans ve fitnesi birleştiren Zumba yaparak 10-18 Mayıs Engelliler Haftasında engelliler ile ilgili farkındalık yaratırken, engelsiz diyaloğun mümkün olabildiği mesajını verdiler. 14 Mayıs'ın aynı zamanda Anneler Günü olması nedeniyle çocuklar da #KaranlıktaZumba ve #SessizlikteZumba yaparak anneleriyle birlikte bu ilginç deneyimi yaşadıl.

Bu buluşmaya davet için günler öncesinde gözleri bağlı olarak Zumba yaptıkları videoları, sosyal medya üzerinden #karanlıktazumba #sessizliktezumba hastagleriyle paylaşan kadınlar, 'Öğrenmenin yolu karşılaşmaktan geçer!' sloganıyla, herkesi Engellilerin yaşamını deneyimlemek üzere İstanbul Gayrettepe Metro İstasyonu'nda ayrılan özel bir bölümde yer alan Karanlıkta & Sessizlikte Diyalog sergilerini gezmeye davet etti.

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