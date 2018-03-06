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Kadınlar futbol oynadı erkekler alkışladı

İSTANBUL, ()-İSTANBUL Gelişim Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü tarafından “Bir Gün Değil, Her Gün Eşit Olalım” sloganıyla cinsiyet eşitliği futbol farkındalık maçı düzenlendi.   “Bir Gün Değil,...

Kadınlar futbol oynadı erkekler alkışladı

İSTANBUL, ()-İSTANBUL Gelişim Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü tarafından “Bir Gün Değil, Her Gün Eşit Olalım” sloganıyla cinsiyet eşitliği futbol farkındalık maçı düzenlendi.

 

“Bir Gün Değil, Her Gün Eşit Olalım” sloganıyla projelerini başlatan İstanbul Gelişim Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında cinsiyet eşitliği konusuna dikkat çekmek için genç kadın öğrencilerden oluşan iki farklı futbol takımı oluşturdular.

Genç kadın öğrencilerin futbol maçı yaptıkları bu etkinlikte erkek öğrenciler cinsiyet eşitliğine dikkat çeken pankartlar açarak arkadaşlarına tezahüratlar yaptılar.

Tüm öğrenciler, cinsiyetsizliğin sembolü olan mor renk kıyafetler giyerek cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekme amacıyla etkinliğe katıldılar. Proje kapsamında İstanbul Gelişim Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü Danışman Hocası Yrd. Doç. Dr. Emel Tozlu, İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Fulya Beteş ve Öğr. Gör. Atilla Akalın önderliğinde öğrencileri Kaan Genç, Nazlı Özcan, Aslı Saral, Gamze Daşdemir, Yeliz Uğur, Burcu Ilık, Duygu Başatlık, Sümeyra Aydın ve Özgür Demirci tarafından ortaya koyuldu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Danışman Hocası Yrd. Doç. Dr. Emel Tozlu “Günümüzde kadınların her yerde var olabileceğini hatırlatmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon büyük ilgi gördü. Bundan sonra Gelişimli Genç Kadınlar futbol maçları devam edecek. Herkesi bekliyoruz” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

(FOTOĞRAF)

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