Kadınlar en çok Burcu Esmersoy'un saçını istiyor

SAÇ tasarımcısı Toprak Şeker, ünlülerin saçlarıyla ilgili tüyolar verdi. En bakımsız saçın Aleyna Tilki'de olduğunu söyleyen Şeker, kadınların en çok Burcu Esmersoy'un saç modelini istediğini belirtti.

Ünlülerin saçlarını değerlendiren saç tasarımcısı Toprak Şeker, bakım önerileri ve 2019 saç modelleri hakkında tüyolar verdi. En bakımsız saçın Aleyna Tilki'ye ait olduğunu belirten Toprak Şeker, en beğenilen saçın ise Burcu Esmersoy'a ait olduğunu ifade etti. Şeker, Esmersoy'u sırasıyla Serenay Sarıkaya ve Gülben Ergen'in takip ettiğini söyledi. Yabancı ünlülerde ise açık ara farkla Jennifer Aniston'ın müşterilerin en çok tercih ettiği isim olduğunu anlatan Toprak Şeker, "Kendimi 'sarışın fabrikası' olarak nitelendiriyorum. Sarı saç ilgi isteyen çok değerli bir ton. Yaz-kış saç bakımı zor ama mecburi" dedi.

SARI SAÇLAR YİNE SEZONUN FAVORİSİ

Sarı saçın sezonun trendleri arasında yer aldığını belirten Toprak Şeker, "Moda trendleri sık sık değişirken saç trendleri kıyafetlerle yarışır hale geldi. Modası asla geçmeyen sarı saçlar sezonun trend renkleri arasında ön sıralarda yerini alıyor. Koyu dipler, sarı saçlar 2019'un favorilerinden biri. Ayrıca sıcak ve soğuk renklerin karışımı olan 'sandre' dediğimiz tonlar sarı saç renkleri arasında oldukça revaçta" diye konuştu.

İŞTE 2019'UN SAÇ TRENDLERİ

Balyajda 'Akdeniz Esintisi'nin hakim olduğunu belirten Şeker, 2019 saç trendleri hakkında şu tüyoları verdi:

"Akdeniz esintisinde kahve, karamel ve sarı gibi renkler hakim. Muhteşem uyumuyla göz kamaştıran 'Akdeniz Balyajı' koyu renk saç tercih eden hanımların görünümüne yumuşak bir etki sağlıyor. Akıllı Mor ve Tatlı Pembe de bu sezonun renkleri. Pembe ya da mora yakın tonlar bu kış saçların arasında dağınık biçimde yayılarak görünümünüze farklı bir renk katıyor. Marjinal ve özgür ruhlu hanımların seveceği bu renkler havanızı değiştirecek. Sıcak Tarçın da dikkat çeken renkler arasında. Sarışın mı, yoksa kızıl mı? Biraz bakırla renklendirilen sarıya dönük tarçın rengi 2019'un trendleri arasında. Özellikle açık tenli kadınların çok beğeneceği sarıya dönük tarçın renkli saçlar oldukça iddialı bir görünüm sağlayacak. Gece Siyahı ise vazgeçilmeyen sezon rengi. Işıltıdan uzak, daha yoğun tonlardaki siyah renk saçlar, yıldızlı akdeniz gecesi sıcaklığında olacak."



