Kadınlar da kurban kesimine yardım etti

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da kurbanlık kesim alanlarında kadınlarda kuran kesimine ve etlerin parçalanmasına yardım etti.

Konyalılar, bayramın birinci gününde bayram namazının ardından kurban kesim yerlerine giderek kurbanlarını kesti. Genellikle semt pazarı alanlarının kesim alanı olarak belirlendiği kentte, bazı yerlerde hijyenik ortamda ve modern sistemle kesimler yapılırken, bazı yerlerde ise hijyenik olmayan ortamlarda kesimler yapıldı. Her zaman olduğu yine çocukların önünde kesim yapıldı.

Kurbanlarını kendisi kesenlerden bazıları zor anlar yaşadı. Kadınlar da ellerine bıçakları alıp, kurbanların yüzülmesine ve etlerin parçalanmasına yardım etti.

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