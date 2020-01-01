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Kadını takip edip, evinin önünde taciz etti (2)
TUTUKLANDI Kocaeli'nin Derince ilçesinde, marketten çıkan kadını takip ederek evinin önünde taciz eden S.E., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GENEL 01.01.2020, 16:08
TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, marketten çıkan kadını takip ederek evinin önünde taciz eden S.E., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
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|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
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|14. Altınordu
|17
|18
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|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|55
|2. Leicester City
|20
|42
|3. Man City
|20
|41
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|20
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|20
|30
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|20
|30
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|20
|29
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|20
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|20
|25
|11. Newcastle
|20
|25
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|20
|24
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|20
|24
|14. Brighton
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|23
|15. Southampton
|20
|22
|16. Bournemouth
|20
|20
|17. West Ham
|19
|19
|18. Aston Villa
|20
|18
|19. Watford
|20
|16
|20. Norwich City
|20
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
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|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
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|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
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|18
|15
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|18
|14
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|18
|13
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|10