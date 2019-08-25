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Kadına yönelik şiddete tepki için kadınlara gül dağıtıp, özür diledi
MARDİN'de, kafe işletmecisi Tacettin Yertüm (27), Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut cinayetinin ardından, kadına yönelik şiddete tepki için iş yerine gelen kadınlara...
GENEL 24.08.2019, 13:32
MARDİN'de, kafe işletmecisi Tacettin Yertüm (27), Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut cinayetinin ardından, kadına yönelik şiddete tepki için iş yerine gelen kadınlara gül dağıtıp, erkekler adına kendilerinden özür diledi.
Kırıkkale'de 6 gün önce, boşandığı eşi tarafından kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için bir tepki de Mardin'den geldi. Mardin'de kafe işletmecisi Tacettin Yertüm, Emine Bulut anısına, iş yerine gelen bütün kadınlara gül verip, hem saldırıyı kınadı hem de kendilerinden erkek adına özür diledi.
'Kadınlar size Allah'ın emanetidir' hadisini içeren gülleri kadınlara veren Yertüm, kadına yönelik şiddetin son bulması çağrısında bulundu. Yertüm, "Emine Bulut'un eski eşi tarafından üstelik kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülmesi bütün toplumu olduğu gibi bizleri de derinden üzdü. Doğrusu defalarca izlediğim o acı görüntü gözlerimin önünden gitmiyor. Sosyal sorumluluğu her zaman kendine ilke edinmiş bir marka olarak kadınlarımıza karşı saygımızı bu vesileyle bir kez daha hatırlamamız gerektiğini düşündük. Hem saldırıyı kınıyoruz, hem de kadınlarımızdan özür diliyoruz. Peygamber efendimiz, cennetin ayakları altında olduğuna vurgu yaptığı kadınlarımızın bir çiçek, bir gül olduklarını ve kadınlarımıza karşı her zaman saygı ve sevgi içinde olmamız gerektiğini müşterilerimize ve yoldan geçen kadınlarımıza gül hediye ederek atıfta bulunmuş olduk. Bir daha böylesi kötü olaylarla karşılaşmamak için hepimize düşen görevlerin olduğunun farkındayız" dedi.
Kırıkkale'de 6 gün önce, boşandığı eşi tarafından kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için bir tepki de Mardin'den geldi. Mardin'de kafe işletmecisi Tacettin Yertüm, Emine Bulut anısına, iş yerine gelen bütün kadınlara gül verip, hem saldırıyı kınadı hem de kendilerinden erkek adına özür diledi.
'Kadınlar size Allah'ın emanetidir' hadisini içeren gülleri kadınlara veren Yertüm, kadına yönelik şiddetin son bulması çağrısında bulundu. Yertüm, "Emine Bulut'un eski eşi tarafından üstelik kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülmesi bütün toplumu olduğu gibi bizleri de derinden üzdü. Doğrusu defalarca izlediğim o acı görüntü gözlerimin önünden gitmiyor. Sosyal sorumluluğu her zaman kendine ilke edinmiş bir marka olarak kadınlarımıza karşı saygımızı bu vesileyle bir kez daha hatırlamamız gerektiğini düşündük. Hem saldırıyı kınıyoruz, hem de kadınlarımızdan özür diliyoruz. Peygamber efendimiz, cennetin ayakları altında olduğuna vurgu yaptığı kadınlarımızın bir çiçek, bir gül olduklarını ve kadınlarımıza karşı her zaman saygı ve sevgi içinde olmamız gerektiğini müşterilerimize ve yoldan geçen kadınlarımıza gül hediye ederek atıfta bulunmuş olduk. Bir daha böylesi kötü olaylarla karşılaşmamak için hepimize düşen görevlerin olduğunun farkındayız" dedi.
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