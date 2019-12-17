istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Kadına yönelik şiddete karşı 81 ilde eş zamanlı toplantı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde yürütülen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin uygulanması için 81 ilde, valiler başkanlığında eş zamanlı toplantı...

GENEL 17.12.2019, 10:44
Kadına yönelik şiddete karşı 81 ilde eş zamanlı toplantı
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde yürütülen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin uygulanması için 81 ilde, valiler başkanlığında eş zamanlı toplantı yapılacağı açıklandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi için 25 Kasım'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' hazırlandığı belirtildi. 75 maddeden oluşan ve 2020- 2021 yıllarını kapsayan planın, ilgili bakanlıkların ortak imzasıyla yürürlüğe girdiği kaydedilerek, "Eylem planında verilen görev ve sorumlulukların seferberlik ruhu içinde gecikmeksizin icrasına geçilmesi ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun uygulamasında etkinliğin, koordinasyonun arttırılması ve yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla anılan bakanlıklarımız çalışmalarına başlamıştır" denildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önderliğinde yürütülen bu çalışma ve seferberlikte İçişleri Bakanlığı'nın da görev ve sorumluğunda olan konularda; mevzuatın etkin uygulanması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, farkındalık artırma ve bilinç yükseltme hedeflerine yönelik eğitim çalışmaları ve toplantılar yaptığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığımızda aile içi ve kadına yönelik şiddet konusunda aktif görev alan 26.074 kolluk personelimize hizmet içi eğitim verilmiştir. Bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız önderliğinde yürütülen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak, illerimize ve yaşanabilecek olaylara göre ilden ile farklılaşabilecek alınması gereken başkaca tedbirlerin görüşülmesi için 81 ilimizde il valilerimizin başkanlığında, konuya ilişkin tüm kurumların üst amirlerinin katılımıyla saat 10.00'da eş zamanlı olarak toplantı gerçekleştirilmektedir."
Toplantıda ayrıca şiddet alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verilerinin değerlendirileceği belirtilerek, benzer nitelikte toplantının da 20 Aralık Cuma günü saat 10.00'da kaymakamlar başkanlığında yapılacağı öğrenildi.

Yorumlar (0)
13°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 17 Aralık 2019
İmsak 06:44
Güneş 08:16
Öğle 13:05
İkindi 15:24
Akşam 17:44
Yatsı 19:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Başakşehir 15 27
3. Beşiktaş 15 27
4. Trabzonspor 15 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Denizlispor 15 21
10. Göztepe 15 20
11. Gaziantep FK 15 20
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 15 15
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Crystal Palace 17 23
10. Arsenal 17 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 17 20
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 16 35
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10