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Kadına yönelik şiddet büroları yaygınlaştırılacak

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül imzasıyla yayımlanan, 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanması'na ilişkin genelge ile 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büroları' yaygınlaştırılacak, şiddet...

GENEL 18.12.2019, 11:42
Kadına yönelik şiddet büroları yaygınlaştırılacak
ADALET Bakanı Abdulhamit Gül imzasıyla yayımlanan, 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanması'na ilişkin genelge ile 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büroları' yaygınlaştırılacak, şiddet uygulayana yönelik öfke kontrolü, stresle başa çıkma konularında eğitim, rehabilite, tedavi, muayene tedbirleri uygulanacak.
'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında verilen önleyici ve koruyucu tedbir kararlarının uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve yol gösterici olması amacıyla, 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanması' konulu genelge güncellendi. Genelge kapsamında, aile içi ve kadına karşı şiddet suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmalarda; Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde, 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büroları' yaygınlaştırılacak ve bu bürolarda çalışan Cumhuriyet savcılarının uzmanlaşmaları sağlanarak, zorunlu durumlar dışında farklı işlerde görevlendirilmeyecek.
'KORUMA ALTINA ALMA TEDBİRİ UYGULANACAK'
Genelgeye göre; Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan şikâyet başvurularında gerekli soruşturma işlemlerinin ikmali için müracaat evrakının doğrudan kolluğa havalesinden kaçınılacak. Müracaat sahibinin Cumhuriyet savcısı tarafından ayrıntılı şekilde ifadesi alınarak, şikâyet ve delillerinin açıklattırılması ve buna göre ikmali istenilen hususların açıkça bildirilerek kolluk birimlerinin talimatlandırılması sağlanacak. Mağdurun hayatî tehlikesinin bulunması halinde, talebinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın yaşama hakkının korunmasını sağlamak amacıyla 6284 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi uyarınca geçici 'koruma altına alma' tedbiri hususunda karar verilmek üzere gereğinin takdiri için mülkî amire bildirecek.
'ŞİDDET UYGULAYANA ÖFKE KONTROLÜ'
Genelgeye göre, şiddet mağdurlarının vakanın özelliğine göre kaygı düzeylerinin yüksek olduğu durumlarda beyanlarının uzman eşliğinde adli görüşme odalarında alınması sağlanacak. Ayrıntılı beyanları alındıktan sonra, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden ayrıntılı sosyal araştırma raporu talep edilecek. Bu aşamada alınan beyan dikkate alınarak, uygun koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının istenilmesinde tereddüt edilmeyecek. Şiddet mağduru ve şiddet uygulayana yönelik; kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, ekonomik ve psikolojik durumu ile şiddet uygulayanın toplum açısından taşıdığı riski de ortaya koyan ayrıntılı sosyal araştırma raporları mahkemeye sunularak, uygun tedbirlere hükmedilmesi hususunda talepte bulunulacak. Şiddet mağduru hakkında koruyucu tedbirler yanında, şiddet uygulayana yönelik önleyici tedbirlerin de gözetilmesi; özellikle öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak, tutum ve davranışları değiştirmeyi hedefleyen eğitim, danışmanlık, rehabilite, tedavi ve muayene gibi alternatif tedbirlerin de talep edilmesi gerektiği konularında dikkat ve özen gösterilecek.
'TEDBİR KARARI İNCELENECEK'
Genelgede, tedbir yükümlüsüne tedbire uyması gerekliliği ve tedbir kararının ihlâli durumunda zorlama hapsi gibi neticelerin hatırlatılması istenilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Önleyici tedbir kararlarının uygulanmasının kolluk birimleri marifeti ile izlenmesi, tekrarlanan şiddet olaylarına karşı gerekli önleyici ve adli müdahalelerin yapılması bakımından, soruşturmanın başlangıcından infazın tamamlanmasına kadar tedbir uygulamalarının takibinin etkin bir şekilde yapılması, verilen tedbirlerin kararda öngörüldüğü şekilde yerine getirilip getirilmediğinin, sürenin bitimi beklenmeden titizlikle incelenmesi ve gereğine tevessül edilmesi, koruyucu ve önleyici tedbir taleplerinin kabulüne dair kararların, mahkeme tarafından şiddet uygulayana ve korunan kişiye tebliğ edilmesi, talebin reddine dair kararların ise yalnızca talepte bulunana tebliğ edilmesi, korunan kişi hakkında barınma tedbirine hükmedilmesi hâlinde tebliğin yapılması için kararın Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri'ne (ŞÖNİM) gönderilmesi, tedbirlere ilişkin başvurular ile bu başvuruların kabul ya da reddine dair kararların ŞÖNİM'e UYAP üzerinden bildirilmesi, konularında gerekli dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim."

 

 

 

 

 

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