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Kadına şiddete tepki için Hasandağı'na zirve tırmanışı

MERSİNLİ dağcıların da aralarında bulunduğu 187 kişilik bir ekip "Kadına Şiddete Hayır" sloganı ile 3 bin 268 rakımlı Hasandağı'na kış tırmanışı yaptı. Tırmanış, Ereğli Dağcılık Kulübü (ERDAK) ev sahipliğinde gerçekleşti....

Kadına şiddete tepki için Hasandağı'na zirve tırmanışı
MERSİNLİ dağcıların da aralarında bulunduğu 187 kişilik bir ekip "Kadına Şiddete Hayır" sloganı ile 3 bin 268 rakımlı Hasandağı'na kış tırmanışı yaptı.
Tırmanış, Ereğli Dağcılık Kulübü (ERDAK) ev sahipliğinde gerçekleşti. ERDAK'ın sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'Kadına Şiddete Hayır' sloganı ile gerçekleşen kış tırmanışına aralarından Mersinli dağcıların da bulunduğu Türkiye'nin dört bir yanından 187 dağcı katılarak Aksaray'da bir araya geldi. Bir otelde kamp yapan dağcılar, sabah 03.30'da 187 kişilik bir grupla tırmanışa başladı. Kapalı, sisli ve karlı havaya rağmen 6 saat süren yorucu ve keyifli bir tırmanışın ardından 3 bin 268 rakımlı Hasandağı zirvesine ulaşıldı. Burada Mustafa Kemal Atatürk, tüm şehitler ve gördükleri şiddet sonucu yaşamını yitiren tüm kadınlar anısına saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Daha sonra günün anısına zirve notu yazan, toplu fotoğraf çekip, flamalarını açan dağcılar, dönüşe geçerek yeniden kamp alanına döndü.
ERDAK Başkanı Murat Alan, dernek olarak bir sosyal sorumluluk projesini başarıyla gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, tırmanışa katılarak kendilerine destek veren tüm dağcıları teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

 

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