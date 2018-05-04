Kadına şiddete karşı yüzecekler

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - İZMİR'de, kendi alanlarında önemli başarılara imza atan ve görev yaptıkları şirketlerin üst düzey yöneticiliklerinde bulunan 3'ü erkek 6 kişilik ekip, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için önemli projeyi hayata geçirecek. Türkiye ile Yunan adaları arasında, Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı'nda yüzen ekip üyeleri, 26 Mayıs'ta Çeşme ile Seferihisar arasındaki 76 kilometrelik parkuru, 24 saatte yüzecek. Sloganı 'Kadına değil, kendine meydan oku' olacak yüzücülerin kafalarındaki bonelerde ise şiddet gören kadınların isimleri yazacak.

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla İzmir'de dikkat çeken proje hayata geçirilecek. Kendi alanlarında önemli başarılara imza atan eczacı Seda Kansuk, bir şirketin icra kurulu üyesi Şadi Gödek, makine mühendisi Memduh Kansuk, bilgisayar mühendisi Uğur Doğan, bir şirketin Türkiye pazarlama müdürü Senem Ülker ile İngilizce öğretmeni Ayşin Oya Bekbay'tan oluşan ekip, proje için çalışma başlattı. Ekip tarafından yapılan planlamalardan sonra kadına yönelik şiddet için 'Kadına değil, kendine meydan oku' sloganı belirlendi. Ardından Çeşme Limanı'ndan Seferihisar Limanı'na kadar olan 76 kilometrelik parkurda kulaç atılmasına karar verildi. 26 Mayıs sabahı başlayacak yüzme, 27 Mayıs günü, 24 saatlik sürede tamamlanacak. 1'er saatlik bayrak yüzüşüyle gece de devam edilecek yüzmede, ekibe dalgıçlar ile doktorlar da tekneden eşlik edecek.

BONELERİNDE ŞİDDET GÖREN KADINLARIN İSİMLERİ YAZACAK

Erkeklerin de şiddete karşı farkındalık oluşturmak için aralarında yer alacağı yüzücüler tarafından kullanılacak bonelerde ise Türkiye'de şiddet gören ya da bu nedenle hayatını kaybeden kadınların isimleri yazılı olacak. Projenin mimarlarından Seda Kansuk, "Daha önce de Türk ve Yunan dostluğunu geliştirmek için Yunan adalarıyla Türkiye kıyıları arasındaki bölgelerde yüzdüm. Türkiye'nin son zamanlarda en büyük sorunlarından biri şiddet özellikle de kadına yönelik şiddet. Buna dikkat çekmek farkındalık yaratmak için şiddete karşı yüzmeye karar verdik. Bu konuda da eşim ve arkadaşlarımdan destek aldım. Projeyi ortaklaşa hayata geçirmeye karar verdik. Gerekli hazırlıklarımızı tamamladık ve 26 Mayıs sabahı denize şiddete 'hayır' demek için gireceğiz. Şiddetin tarafı olan erkeklerin de özellikle ekipte yer almasını istedik" diye konuştu.

Çeşme'den Seferihisar'a yüzecek olan eski milli yüzücüler Senem Ülker ile Ayşin Oya Bekbay'ın da yer aldığı ekibin, geçen yıl Manş Denizi'ni geçtiği, Cebelitarık Boğazı'nda yüzdüğü öğrenildi. Ekip üyelerinden bazılarının da Türkiye kıyılarından Marmaris ile Rodos, Çeşme ile Sakız, Bodrum ile Kos, Asos ile Midilli arasında yüzdüğü öğrenildi.

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