'Kadına şiddet'e trafolarla dikkat çekildi

BURSA ve 3 ilde, trafo binalarının dış görünümünü kentin dinamiklerine göre sanat eserine dönüştüren elektrik dağıtım şirketi, aynı zamanda toplumun hassasiyetlerine de özen gösterirken, bu kez 'kadına şiddet'e dikkat çekti.

Bursa'nın en işlek cadde ve sokaklarındaki trafoların dış görünümünü değiştirerek, sosyal hayata kazandıran Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketi (UEDAŞ), son olarak 'kadına şiddet'e karşı yeni bir çalışma başlattı. Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren UEDAŞ, trafo binalarını sloganlarla süslüyor. 'Trafolar Konuşuyor' sosyal farkındalık projesiyle Bursa'da bir AVM yakınında bulunan trafo binasını 'Kadına şiddete dur de' sloganıyla boyatan şirket, her gün AVM'ye gelen binlerce vatandaşı kadına şiddet konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

SOSYAL İÇERİKLİ 'İLK UYGULAMA'

Projenin bu alanda grafiti ile yapılan ilk uygulama olduğunu belirten şirket yetkilileri, UEDAŞ'ın hizmet bölgesi olan Bursa, Yalova, Çanakkale ve Balıkesir'de belirlenen 30 trafonun proje kapsamına dahil edildiği belirterek, şunları kaydetti:

"Trafolar şehrin merkezlerinde, göze çarpan bölgelerde. Bu trafoları sosyal sorumluluk mesajları ile süsleyerek, farkındalık oluşmasına katkı sağlamak istedik. Özellikle toplumun güncel sorunları olan konuları seçtik. Proje kapsamında, 'Engel sen olma', 'Emniyet kemeri hayata bağlar', 'Risk alma önlem al', 'Kadına şiddete, 'dur' de' bilgilendirme yazıları trafolara grafiti şeklinde yazıldı. Ayrıca sağlıklı yaşam ve bağımlılık konularını içeren uyarı ve bilinçlendirme yazıları da trafolara grafiti sanatçıları tarafından işlendi."



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