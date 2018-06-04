Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a...
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi...
Gaziantep Havalimanı'nda 2 milyon liralık mücevher ele geçirildi
Havalimanı'nda 2 milyon liralık mücevher...

'Kadına şiddet'e trafolarla dikkat çekildi

BURSA ve 3 ilde, trafo binalarının dış görünümünü kentin dinamiklerine göre sanat eserine dönüştüren elektrik dağıtım şirketi, aynı zamanda toplumun hassasiyetlerine de özen gösterirken, bu kez 'kadına şiddet'e dikkat çekti. Bursa'nın...

'Kadına şiddet'e trafolarla dikkat çekildi
BURSA ve 3 ilde, trafo binalarının dış görünümünü kentin dinamiklerine göre sanat eserine dönüştüren elektrik dağıtım şirketi, aynı zamanda toplumun hassasiyetlerine de özen gösterirken, bu kez 'kadına şiddet'e dikkat çekti.
Bursa'nın en işlek cadde ve sokaklarındaki trafoların dış görünümünü değiştirerek, sosyal hayata kazandıran Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketi (UEDAŞ), son olarak 'kadına şiddet'e karşı yeni bir çalışma başlattı. Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren UEDAŞ, trafo binalarını sloganlarla süslüyor. 'Trafolar Konuşuyor' sosyal farkındalık projesiyle Bursa'da bir AVM yakınında bulunan trafo binasını 'Kadına şiddete dur de' sloganıyla boyatan şirket, her gün AVM'ye gelen binlerce vatandaşı kadına şiddet konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor.
SOSYAL İÇERİKLİ 'İLK UYGULAMA'
Projenin bu alanda grafiti ile yapılan ilk uygulama olduğunu belirten şirket yetkilileri, UEDAŞ'ın hizmet bölgesi olan Bursa, Yalova, Çanakkale ve Balıkesir'de belirlenen 30 trafonun proje kapsamına dahil edildiği belirterek, şunları kaydetti:
"Trafolar şehrin merkezlerinde, göze çarpan bölgelerde. Bu trafoları sosyal sorumluluk mesajları ile süsleyerek, farkındalık oluşmasına katkı sağlamak istedik. Özellikle toplumun güncel sorunları olan konuları seçtik. Proje kapsamında, 'Engel sen olma', 'Emniyet kemeri hayata bağlar', 'Risk alma önlem al', 'Kadına şiddete, 'dur' de' bilgilendirme yazıları trafolara grafiti şeklinde yazıldı. Ayrıca sağlıklı yaşam ve bağımlılık konularını içeren uyarı ve bilinçlendirme yazıları da trafolara grafiti sanatçıları tarafından işlendi."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325