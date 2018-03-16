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Kadına saldırı iddiası: Metro istasyonu girişinde protesto gösterisi

Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, () KADIKÖY  Bostancı Metro istasyonunda sözlü saldırıya uğradığı öne sürülen kadının ailesi ve bir grup eylem yaptı. Kadının ailesi, yakınları ve olaya tepki gösterenler öğle saatlerinde...

Kadına saldırı iddiası: Metro istasyonu girişinde protesto gösterisi

Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, () KADIKÖY  Bostancı Metro istasyonunda sözlü saldırıya uğradığı öne sürülen kadının ailesi ve bir grup eylem yaptı.

Kadının ailesi, yakınları ve olaya tepki gösterenler öğle saatlerinde Bostancı Metro istasyonunda bir araya geldi. Grup “Yaşam Tarzıma Karışma" , "Kadına Şiddete Hayır" yazılı dövizler taşıdı. Saldırıya uğradığı belirtilen kadının eşi,  “Kadın kardeşlerime söylüyorum. Böyle bir muameleye denk gelirlerse cesaretli olun. Gidin şikayetçi olun. Durumdan vazife elde etmek isteyenlere müsaade etmeyin" dedi.

(FOTOĞRAF)

 

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