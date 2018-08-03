 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak
FED faizleri sabit tuttu
FED faizleri sabit tuttu
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu

Kadın zabıtanın, boğulma tehlikesi geçiren çocuğa müdahalesi hayat kurtardı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde denize girmenin yasaklandığı bölgede serinlemek için denize giren Suriyeli Abdurrahman Cemaleddin (10) bir kadın zabıtanın uyguladığı ilk müdahale sonrasında hayata tutundu. Tütünçiftlik sahilde 'Kumsal'...

Kadın zabıtanın, boğulma tehlikesi geçiren çocuğa müdahalesi hayat kurtardı
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde denize girmenin yasaklandığı bölgede serinlemek için denize giren Suriyeli Abdurrahman Cemaleddin (10) bir kadın zabıtanın uyguladığı ilk müdahale sonrasında hayata tutundu.
Tütünçiftlik sahilde 'Kumsal' olarak adlandırılan ve tehlikeli olduğu için denize girmenin yasaklandığı bölgede, serinlemek için suya giren Suriyeli Abdurrahman Cemaleddin, bir süre sonra dalgalara kapılıp çırpınmaya başladı. Bu durumu gören ve bölgede görev yapan Körfez Belediyesi Zabıta ekipleri, boğulma tehlikesi geçiren çocuğu hemen kıyıya çıkardı. İlk yardım eğitimi alan kadın zabıta memuru Zeynep Aksel, müdahalede bulunarak kendini kaybeden çocuğu hayata döndürdü.
Abdurrahman Cemaleddin, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilen çocuğun Gebze'de özel bir hastaneye sevk edilip oksijen tedavisi uygulandığı öğrenildi.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar