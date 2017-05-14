Kadın yolculara lokumlu karşılama

Latif Sansür / KUŞADASI(Aydın), () - AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'ne ilk seferini yapan 'Silver Muse' gemisinin kadın yolcuları, Anneler Günü nedeniyle lokum ve çiçekle karşılandı.

Ege Port Limanı'na dünyanın en yeni ve teknolojik özellikleri açısından amiral gemisi olarak adlandırılan Silver Muse yanaştı. Geçen ay suya indirilen ve ilk seferine çıkan Silversea Cruises filosuna ait Silver Muse adlı kruvaziyer gemisi 596 yolcu ve 411 personeli ile sabah saatlerinde Kuşadası limanına geldi. Gemiden inen çoğunluğu Amerikalı ve İngiliz yolculardan kadınlara Anneler Günü nedeniyle karanfil ve Türk lokumu ikram edildi.

Halk oyunları gösterileri ile karşılanan yolcuların bir kısmı otobüslerle Efes ve Meryemana turuna çıkarken, tur programına katılmayan yolcular Kuşadası kent merkezine yöneldi.

FOTOĞRAFLI



AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'ne ilk seferini yapan Silver Muse'nin kadın yolcuları, Anneler Günü nedeniyle lokum ve çiçekle karşılandı.

Ege Port Limanı'na dünyanın en yeni ve teknolojik özellikleri açısından amiral gemisi olarak adlandırılan Silver Muse yanaştı. Geçtiğimiz ay suya indirilen ve ilk seferine çıkan Silversea Cruises filosuna ait Silver Muse isimli kruvaziyer gemisi 596 yolcu ve 411 personeli ile sabah saatlerinde Kuşadası limanına geldi. Gemiden inen çoğunluğu Amerikalı ve İngiliz yolculardan kadınlara Anneler Günü nedeniyle karanfil ve Türk lokumu ikram edildi. Folklor gösterileri ile karşılanan yolcuların bir kısmı otobüslerle tur kapsamında Efes ve Meryemana turuna çıkarken tur programına katılmayan yolcular Kuşadası kent merkezine yöneldi.

FOTOĞRAF