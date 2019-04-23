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Kadın yelkencilerden Bodrum'dan Samsun'a 'Barış Seyri'

BODRUM'da 7 kadın yelkenci, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü nedeniyle denize açıldı. Ata'nın Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs'ta kentte olmayı planlayan kadınlar, Bodrum'dan 'Barış Seyri'...

Kadın yelkencilerden Bodrum'dan Samsun'a 'Barış Seyri'
BODRUM'da 7 kadın yelkenci, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü nedeniyle denize açıldı. Ata'nın Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs'ta kentte olmayı planlayan kadınlar, Bodrum'dan 'Barış Seyri' adını verdikleri yolculuğa çıktı.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 100'üncü yıl dönümü olan 19 Mayıs'ta Samsun'da olmayı hedefleyen Bodrum'dan 7 kadın yelkenci, 'Tutkumm' isimli tekneyle denize açıldı. Bodrum Marina'da düzenlenen uğurlama programına, Kaymakam Bekir Yılmaz, Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras ve yelkenci kadınların yakınları katıldı. 70 gün sürecek seyir için 'Vira Bismillah' diyen kadın yelkenciler, 35 limana uğrayarak 2 bin 300 mil mesafe katedecek. 13 metre uzunluğundaki teknenin kaptanı olan bilgisayar programcısı Neşe Hasipek ve 6 mürettebatı, Samsun'da Deniz Kuvvetleri tarafından düzenlenecek korteje katılacak.
Seyir öncesi gazetecilere açıklamada bulunan kaptan Neşe Hasipek, "Biz 3 yıldır barış için seyir yapan kadınlarız, 50 yaş üstüyüz. 'Biz de varız' demek istiyoruz ve 'Biz yaparsak herkes yapar' diyoruz. Bodrum'dan çıkacağız ve Samsun'a ulaşacağız. Samsun'daki törenlerden sonra devam edip Hopa'ya kadar geçeceğiz ve dönüşümüz de 1 Temmuz'da olacak. 70 günlük bir seyir planladık, çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Destekçi arkadaşlarımız var, bizi destekliyorlar, bize güç veriyorlar. Gerçekten çok heyecanlıyız" dedi.

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